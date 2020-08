PS5 & Xbox Series X: Beide Konsolen sollen im November erscheinen

Sowohl Sonys PS5 als auch Microsofts Xbox Series X sollen rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in den Handel kommen – und ein neuer Bericht verrät jetzt die möglichen Release-Termine. Demnach wird Microsoft die Xbox Series X etwas früher als die PS5 veröffentlichen.

Das zumindest schreibt die Games-Seite VGC. Wenngleich der August fast vorbei ist, haben weder Sony noch Microsoft offizielle Release-Termine für ihre Next-Gen-Konsolen verraten. Während Microsoft immerhin eine Veröffentlichung für November bestätigt hat, bleibt Sony weiter nebulös. Und das offenbar aus gutem Grund. Denn: Die Japaner wollen angeblich abwarten, dass Microsoft den ersten Schritt macht. Und vieles deutet darauf hin, dass genau das der Fall sein wird. So zitiert VGC Quellen aus dem Vertrieb und der Entwicklung, wonach die Xbox Series X in der ersten Novemberwoche auf den Markt kommen soll.

Xbox Series X soll vor PS5 erscheinen

Sony hingegen soll in Großbritannien bereits Werbung für die Woche vom 13. November gebucht haben, womit der Release der PS5 im Zeitraum vom 13. bis 20. November erfolgen könnte. Unklar sei aber nach wie vor, ob die PS5 weltweit am gleichen Tag erscheine. Auch ein gestaffelter Start wie bei der PS4 scheint möglich – die weltweit angespannte Gesundheitslage könnte Sony zu diesem sicher nicht gewollten Schritt zwingen. Wir erinnern uns: Nach dem Release der PS4 in Nordamerika mussten sich europäische Zocker noch weitere zwei Wochen gedulden.

Wenngleich die Produktion der beiden Spielekonsolen im Zeitplan sein soll, drohen vor allem logistische Probleme, weswegen die Verfügbarkeit in den ersten Wochen nach dem Start eingeschränkt sein könnte. Zugleich warten Fans weiterhin auf offizielle Preisangaben beider Hersteller, die sich in dieser Frage nach wie vor äußerst bedeckt halten.