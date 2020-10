"PUBG" Season 9 wird heiß: Neue dynamische Vulkan-Map Paramo enthüllt

In gut einer Woche startet in "PUBG" Season 9. Zum Start der neuen Saison bekommt der Battle-Royale-Shooter eine neue Map spendiert. Diese heißt Paramo und ist ein echt heißes Pflaster, denn es handelt sich um eine dynamische Karte, auf der ein Vulkan ausbrechen kann.

Entwickler PUBG Corp hat auf Twitter schon einen kleinen Teaser der Map veröffentlicht. In einem Video sehen wir, wie eine hübsche grüne Landschaft in einen Regen aus Asche und und Glut gehüllt wird. Wie Eurogamer berichtet, rätseln "PUBG"-Spieler derzeit noch darüber, was genau an der Karte Paramo "dynamisch" sein wird. Einige Gamer glauben, dass die Map vor jedem Match prozedural generiert wird. Andere denken, dass sich die Lava aus dem Vulkan ähnlich wie die Black Zones in der Karte Karakin verhält und alles, was sich ihr in den Weg stellt, platt macht. Und dann gibt es sogar noch eine Zeitreisetheorie.

Endlich Helis fliegen in "PUBG"?

PUBG Corp hatte die Map bereits Ende September angeteasert und Teile von Steintafeln an Influencer geschickt. Später folgte dann ein Lore-Video, in dem angedeutet wird, dass Paramo angeblich die Quelle der Jugend ist.

Viele Gamer rechnen außerdem damit, dass in Season 9 Helikopter in "PUBG" eingeführt werden. Sie waren bereits in mehreren Video-Teasern zur neuen Map zu sehen und wurden ebenfalls in den beiliegenden Briefen zu den Steintafeln und in einem Entwickler-Tweet erwähnt.