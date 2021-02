"Ratchet & Clank: Rift Apart": Sony gibt PS5-Release im Juni bekannt

Der Release-Termin für "Ratchet & Clank: Rift Apart" steht. Ab dem 11. Juni darfst Du den Lombax Ratchet und seinen Roboterkumpel Clank wieder auf ihren Abenteuern im Weltall begleiten. Eine digitale Standard Edition sowie eine Digital Deluxe Edition können bereits für PS5 vorbestellt werden.

Wer sich für die Standard Edition von "Ratchet & Clank: Rift Apart" entscheidet, erhält einfach nur die digitale Version des Spiels. Wer hingegen ein wenig mehr Geld locker macht, kann bei der Digital Deluxe Edition noch einige Zusatzinhalte abstauben. Neben dem Spiel sind hier noch fünf weitere Rüstungssätze, ein Sticker-Pack für den Fotomodus, 20 Einheiten des Upgrade-Materials Raritarium, der digitale Soundtrack sowie das digitale Art-Book zum Spiel enthalten.

Wie PlayStation.Blog verrät, erhalten Vorbesteller – egal bei welcher Version – auch noch den überarbeiteten Karbonox-Rüstungssatz aus "Ratchet & Clank 2" und den legendären Blaster Verpixler aus dem Original "Ratchet & Clank" früher als alle anderen im Spiel.

Das ist über die Story von "Ratchet & Clank: Rift Apart" bekannt

In ihrem neuesten Abenteuer müssen sich Ratchet und Clank mal wieder mit ihrem alten Erzfeind Dr. Nefarious herumplagen. Dieser konnte ein Gerät aktivieren, mit dem er in alternative Dimensionen reisen kann – Dimensionen, in denen er in Kämpfen immer als Sieger hervorgeht. Und zu allem Überfluss werden Ratchet und Clank bei der Aktivierung des Geräts auch noch voneinander getrennt.

Beim Versuch, wieder zueinander zu finden, treffen die beiden auf eine Lombax-Widerstandskämpferin, deren Namen Entwickler Insomniac Games bis zum heutigen Tag übrigens immer noch nicht enthüllt hat. Auf seinen Streifzügen durch die Galaxie kann Ratchet natürlich wieder auf ein umfassendes Arsenal aus mächtigen und teilweise sehr abgedrehten Waffen zugreifen.