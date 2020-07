Release verschoben: "Mafia Definitive Edition" kommt etwas später

Noch eine Verschiebung eines Release-Termins: "Mafia: Definitive Edition" erscheint circa einen Monat später. Als kleine Wiedergutmachung soll es Ende Juli einen längeren Gameplay-Trailer geben.

Auch Hangar 13, der verantwortliche Entwickler für die "Mafia: Definitve Edition", hat mit den derzeitigen Umständen zu kämpfen. Via Twitter hat das Studio nun gemeinsam mit dem Publisher 2K Games bekannt gegeben, dass die geplante Veröffentlichung am 28. August nicht eingehalten werden kann. Neuer Release-Termin ist der 25. September. Die Entwickler bitten die Fans um ein wenig mehr Geduld, versprechen dafür, eine Menge Herzblut in den Titel zu stecken.

Heute ein Teaser, Ende Juli mehr Gameplay

Damit die Verschiebung den Fans nicht den kompletten Tag vermiest, gibt es heute einen kleinen Teaser, der auf den am 22. Juli erscheinenden Gameplay-Trailer einstimmt.

Im Video sehen wir eine Autofahrt durch verregnete Straßen, eine geheime Waffenübergabe und den Protagonisten mit geladener Waffe auf ein Haus zugehen. Die Grafik des "Mafia"-Remakes kann sich sehen lassen, untermalt ist das Ganze mit spannender Musik. Bleibt zu hoffen, dass der Gameplay-Trailer am 22. Juli auch etwas Action zeigt.

Allein oder im Bundle

"Mafia: Definitive Edition" kannst Du Dir entweder als Einzelspiel zum Release holen oder zusammen mit den anderen beiden Teilen im Bundle. Die "Mafia: Trilogy" ist digital sogar bereits erhältlich. Beim Kauf der Trilogie erhältst Du den zweiten und dritten Teil der Serie, am 25. September kannst Du dann auch die "Mafia: Definitive Edition" herunterladen.

Allerdings ist nur das Original-"Mafia" ein komplett neu entwickeltes Remake. "Mafia 2" ist lediglich ein Ultra-HD-Remaster, an "Mafia 3", das im Jahr 2016 erschien, wurde sogar nichts verändert.