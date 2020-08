Release von "Vampire: The Masquerade Bloodlines 2" auf 2021 verschoben

Und das nächste Spiel, das sich verschiebt: Das Studio Hardsuit Labs hat per Tweet bekannt gegeben, dass das heiß erwartete Horror-Rollenspiel "Vampire: The Masquarade – Bloodlines 2" erst 2021 herauskommt.

Die Entwickler von "Vampire: The Masquarade – Bloodlines 2" verkünden via Twitter, dass das bissige Open-World-Rollenspiel nicht mehr in diesem Jahr erscheint. Um höchsten Qualitätsansprüchen zu genügen, bräuchten das Team des entwickelnden Studios Hardsuit Labs und auch der Publisher Paradox Interactive einfach mehr Zeit. Der angepeilte Release noch in diesem Jahr sei damit nicht mehr zu halten.

Schon wieder verschoben

Die Entwickler bitten in dem Twitter-Post um Verständnis für diese Entscheidung, die sie sich nicht leicht gemacht hätten. Manche Fans werden trotzdem murren, denn nun wurde das "Vampire"-Sequel schon zum zweiten Mal verschoben.

Eigentlich sollte "The Masquarade – Bloodlines 2" bereits im ersten Quartal 2020 erscheinen, wurde dann auf einen nicht näher genannten Zeitpunkt in diesem Jahr verschoben. Die Begründung, damals schon: Man benötige mehr Zeit. Und weil wir alle doch ein bestmögliches Vampir-Abenteuer erleben wollen, zeigen sich die meisten User auf Twitter auch recht einsichtig. Lieber ein bisschen länger warten und dafür ein hoffentlich Bug-freies Spitzenspiel bekommen!

Schlaflos in Seattle

"Vampire: The Masquarade – Bloodlines 2" spielt in einem alternativen Seattle, in dem sich die Menschen die Stadt mit Vampiren, Werwölfen und Dämonen teilen. Der Spieler entscheidet sich für individuelle Vampir-Fähigkeiten und schließt sich einer von fünf Blutsauger-Fraktionen an.

Das Action-Rollenspiel kommt also erst 2021 für PC, PlayStation-Konsolen (also die PS4 und PS5) und die Xbox-Familie heraus.