Report: EA arbeitet an einem Remake von "Star Wars: KOTOR"

Wie man zum letzten "Star Wars"-Film auch steht, über eines sind sich wohl alle einig: "Knights of the Old Republic" war super! Das Rollenspiel von 2003 gilt als eines der besten Games aus dem "Star Wars"-Universum und wird bis heute als Meilenstein verehrt. Offenbar plant Hersteller Electronic Arts, ein neues Kapitel der "KOTOR"-Saga aufzuschlagen.

Oder sagen wird: ein halb-neues. Denn wenn man einem Bericht der Seite Cinelinx Glauben schenkt, hat Electronic Arts die Arbeit an einem Remake von "Knights of the Old Republic" wieder aufgenommen. Ähnliche Berichte, nach denen EA an einer Neuauflage des Rollenspiels arbeitet, flogen schon 2015 durchs Netz. Daraus ist aber augenscheinlich nichts geworden.

Remake oder Sequel?

Cinelinx zitiert sogar eine zweite Quelle, die ebenso behauptet, dass uns bald ein neues "KOTOR"-Spiel ins Haus steht. Allerdings beschreibt es diese zweite Quelle weniger als Remake, sondern mehr als eine Art Sequel. Das soll angeblich Elemente aus den ersten beiden "KOTOR"-Games mit dem aktuellen "Star Wars"-Kanon abgleichen. Klingt nach einer aktualisieren und modernisierten Version, die Bezug auf die letzten drei Kinofilme nimmt.

Cinelinx hatte zuletzt übrigens korrekt die Existenz der "Obi Wan Kenobi"-Serie geleakt. Die Seite scheint also tatsächlich über Insider-Infos aus dem "Star Wars Universum" zu verfügen.

"KOTOR" als Film und als Spiel?

Wie genau es mit den "Knights of the Old Republic" weitergeht, steht momentan also nicht fest, aber da scheint sich was zusammenzubrauen.

Dass die "KOTOR"-Spiele bei "Star Wars"-Fans immer noch einen extrem hohen Stellenwert haben, weiß natürlich auch Eigentümer Disney: Im letzten Frühjahr machten Berichte die Runde, nach denen Disney an einem "KOTOR"-Kinofilm arbeitet. Der ist bis heute zwar nicht offiziell bestätigt. Aber nachdem "Das Erwachen Skywalkers" im Kino für geteilte Reaktionen gesorgt hat, wäre ein "KOTOR"-Film keine ganz schlechte Idee, um enttäuschte Fans wieder mit dem Franchise auszusöhnen.