"Resident Evil 2"-Mod lässt Dich Ellie aus "The Last of Us" spielen

Eine neue Mod bringt Ellie aus "The Last of Us" jetzt als spielbaren Charakter in das "Resident Evil 2"-Remake. Das spaßige Crossover verkürzt die Wartezeit auf zwei gigantische Gaming-Highlights des kommenden Frühjahrs!

Da ist sogar Neil Druckmann beeindruckt: Der Schöpfer der "The Last of Us"-Spiele schreibt auf Twitter, er könne so etwas zwar niemals gutheißen, "aber das ist schon verdammt cool". Twitter-Nutzer GermanStrands machte Druckmann auf die "Resident Evil 2"-Mod aufmerksam, durch die Spielfigur Claire Redfield durch Ellie aus dem PlayStation-Exklusivspiel "The Last of Us" ersetzt wird.

Nachfolger beider Spiele erscheinen im Frühjahr 2020

Druckmanns Vorbehalte sind natürlich auf den rechtlichen Problemen solcher Mods begründet, aber dass kreative Fan-Mods wie diese tolle Möglichkeiten bieten, lässt sich einfach nicht leugnen. Natürlich ist die Mod nicht perfekt, ein Video zeigt, dass Gesicht und Körper von Ellie etwas eigenartig wirken – aber Fans von "The Last of Us" und "Resident Evil 2" dürfte das kaum stören.

So oder so macht die Mod wieder Lust auf eine weitere Runde durch das Zombie-Game, während wir auf den Release zweier Spiele-Highlights im Frühjahr 2020 warten: "The Last of Us Part 2" am 29. Mai und das Remake von "Resident Evil 3" am 3. April.