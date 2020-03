"Resident Evil 3"-Demo liefert massenweise Spoiler zum Remake

Wenn Du Capcoms Horror-Remake "Resident Evil 3" komplett unvorbereitet erleben willst, liest Du jetzt auf eigene Gefahr weiter. Durch die offizielle Demo, die letzte Woche erschien, gibt es nämlich massenweise Spoiler – wir wissen jetzt (fast) alles über freischaltbare Inhalte, Details zur Story und zu den auftretenden Figuren.

Ein langer, langer Thread bei Resetera hat alles zusammengetragen, was Dataminer aus der "Resident Evil 3"-Demo herausholen konnten. Zwar hat Hersteller Capcom viele Details "gescrubbt", also aus den Systemdaten der Demo entfernt. Aber eine Menge Infos haben wir jetzt eben doch bekommen, und die zeichnen schon ein recht klares Bild davon, was alles im fertigen Spiel enthalten sein wird. Keine Angst: Die dicksten Spoiler verkneifen wir uns hier natürlich!

Vier Schwierigkeitsgrade

"Resident Evil 3" wird vier Schwierigkeitsgrade enthalten, Assist, Normal, Hard und Super-Hard. Assist vereinfacht das Spiel deutlich, Super-Hard musst Du hingegen erst freischalten. In der Demo finden sich auch Hinweise auf ein New Game+, allerdings ohne nähere Details dazu. Sehr wahrscheinlich wird der zweite Spieldurchlauf entscheidende Teile des Games und sogar den Abspann verändern.

Natürlich wird es auch wieder Bonus-Kostüme zum Freispielen geben. Alles deutet darauf hin, dass Protagonistin Jill ihr S.T.A.R.S.-Outfit erhält, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Offenbar hat Jill insgesamt vier unterschiedliche Kostüme, der Nebencharakter Carlos zwei.

Der April wird schrecklich

Mehr wollen wir nicht verraten, um Dir und uns den Spaß an "Resident Evil 3" nicht zu verderben. Wenn Du jetzt schon alles wissen willst, klick den Link oben an und ackere den langen Thread durch, der auf jedes entdeckte Detail eingeht. Alle anderen freuen sich auf den 3. April, wenn das "Resident Evil 3"-Remake endlich für PC, PS4 und Xbox One erscheint.