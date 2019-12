"Resident Evil 3"-Remake nimmt "größere Änderungen" vor

Das überragende Remake von "Resident Evil 2" hat vorgemacht, wie man einen beliebten Klassiker restauriert und ihn gleichzeitig an moderne Gewohnheiten anpasst. Capcom plant für die Neuauflage von "Resident Evil 3" offenbar Ähnliches und kündigt schon mal einschneidende Änderungen an.

In der japanischen YouTube-Show Capcom TV haben Fans ein paar neue Infos zum angekündigten Remake von "Resident Evil 3" erfahren. Ein hilfreicher User hat sie im Gaming-Forum Resetera freundlicherweise übersetzt. Was wir nun wissen: Ein Nebencharakter wird eine deutlich größere Rolle bekommen. Und: Einer der schlimmsten Feinde der gesamten "Resident Evil"-Reihe wird generalüberholt.

Dario hat bald mehr zu tun

Im Original-"Resident Evil 3" war Dario Rosso ein einfacher Zivilist, der irgendwie in den ganzen Zombie-Schlamassel geraten ist und einen schweren Schicksalsschlag verdauen musste. Seine Rolle wird für das Remake erweitert. Was genau das bedeutet, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Wir rechnen aber damit, dass seine tragische Geschichte in Flashbacks, vielleicht sogar in spielbaren Sequenzen vertieft wird.

Die Jagd ist eröffnet

Weiterer Info-Schnipsel: Der Hunter Beta hat ein paar neue Tricks gelernt. Das lässt das Schlimmste vermuten, denn die grünschuppigen Killer-Reptilien gehören seit ihrem Debüt im ersten "Resident Evil" zu den fiesesten Feinden der Reihe. Der Beta-Untertyp tauchte erstmals in Teil 3 auf und brachte uns damals schon mit seinen tödlichen Krallen und seiner extrem hohen Geschwindigkeit ins Schwitzen.

Capcom hat die Killer-Echse offenbar gründlich überarbeitet und spricht davon, den Hunter "interessanter" für eine moderne Zielgruppe zu machen. Was genau das heißt, werden wir aber erst zum Release sehen.

"Resident Evil 3: Nemesis" erscheint im April 2020 für PS4, Xbox One und PC.