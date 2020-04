Seid SEHR wachsam! "The Last of Us 2"-Spoiler sind ausgebüxt

Eine Warnung an alle Gamer, die die Story von "The Last of Us 2" erst zum Release und ganz ohne Spoiler genießen wollen: Im Internet kursieren Spoiler-Videos, die bereits viel vom Gameplay sowie Cutscenes und das Hauptmenü des Spiels zeigen. Sony arbeitet daran, die Verbreitung der Videos einzudämmen.

Sony konnte bereits bewirken, dass der Channel gesperrt wurde, auf dem die Spoiler-Videos zu "The Last of Us 2" zuerst aufgetaucht sind. Das berichtet Pushsquare. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Videos bereits heruntergeladen wurden und an anderer Stelle erneut auftauchen. Wer "The Last of Us 2" zum Release ganz ohne Vorwissen genießen will, sollte sich in der nächsten Zeit sehr vorsichtig im Netz bewegen.

Spoiler-Videos sollen auch Multiplayer-Code von "Factions" zeigen

Wie genau die Videos mit den umfassenden Spoilern ins Internet gelangt sind, ist noch nicht geklärt. Wahrscheinlich handelt es sich um Aufnahmen aus einer nahezu fertigen Version von "The Last of Us 2". Ursprünglich hätte das Spiel im Mai erscheinen sollen, wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben.

Neben Gameplay und Cutscenes, die bereits viel über die Handlung des Games verraten, soll in den Videos auch unfertiger Multiplayer-Code zu sehen sein. Ursprünglich sollte "The Last of Us 2" auch einen Mehrspieler-Modus besitzen. Die Umsetzung wurde aber zu aufwendig, und Naughty Dog entschied sich dafür, den Spielmodus in ein Spin-off namens "Factions" auszulagern. Das hätte zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Release von "The Last of Us 2" veröffentlicht werden sollen. Mit der Verschiebung des Spiels dürfte auch die Veröffentlichung des Multiplayer-Spin-offs in weite Ferne gerückt sein.