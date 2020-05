So klingt die Xbox Series X beim Starten

Microsoft wirft allmählich den Motor an: Die Veröffentlichung der Xbox Series X ist erst für das Jahresende geplant, der Technik-Konzern geht aber schon jetzt in die PR-Offensive und plant jede Menge Ankündigungen. Und für die Ohren gibt's auch etwas.

Wir wissen jetzt, wie die Xbox Series X klingt – zumindest beim Starten. Microsoft hat ein kurzes YouTube-Video mit dem offiziellen Start-Sound beim Hochfahren der Konsole veröffentlicht. Er klingt sphärisch und beruhigend, erinnert sogar ein bisschen an den alten Windows-Sound.

Neue Infos ab jetzt monatlich

In einem Blogpost stellt Microsoft zudem die weiteren Pläne für die unmittelbare Zukunft vor. Es werde im Rahmen der Videoreihe Inside Xbox monatlich neue Infos zu kommenden Spielen geben. Die nächste Folge, die am 7. Mai online geht, markiert den Startschuss für die Kampagne "Xbox 20/20". Bei uns startet die Folge um 17 Uhr deutscher Zeit via Livestream.

Wir wissen bereits, dass wir erstes Gameplay aus Ubisofts jüngst angekündigtem "Assassin's Creed Valhalla" zu sehen bekommen werden. In der nächsten Inside-Xbox-Ausgabe soll es ausschließlich um Spiele von Drittanbietern und Independent-Studios gehen. Hauseigene Blockbuster wie "Halo Infinite" zeigt Microsoft dann im Sommer.

Reißt Microsoft das Ruder nochmal herum?

Nachdem Microsoft das aktuelle Konsolen-Duell klar verloren und Konkurrent Sony mit der PlayStation 4 fast alles richtig gemacht hat, will der Konzern aus Redmond mit der Xbox Series X das Ruder wieder herumreißen. Bislang sieht es ganz gut aus: Der Xbox Game Pass kommt bei den Spielern bestens an, die technischen Spezifikationen der nächsten Konsole sind beeindruckend, und selbst der Verzicht auf einige bekannte Features des Vorgänger-Modells hat bislang nicht für Meckerei gesorgt. Das wird ein heißes Jahresende für Konsolenspieler!