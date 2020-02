So sähe "The Last of Us Part 2" auf der ersten Playstation aus

"The Last of Us Part 2" wird eines der großen Highlights für die PlayStation 4 in diesem Jahr. Doch hätte das Action-Adventure von Naughty Dog auch auf der ersten PlayStation funktioniert? Ein Fan-Demake geht der Sache nach.

Der YouTuber Bearly Regal ist bekannt für seine sogenannten "Demakes", für die er mithilfe des PS4-Spielebaukastens "Dreams" moderne Spiele in Games mit PS1-Grafik verwandelt. Diesmal hat er sich das sehnlichst erwartete Naughty-Dog-Spiel "The Last of Us Part 2" geschnappt. In einem ersten Video zeigt Bearly Regal schon einmal eine erste kurze Gameplay-Sequenz mit Ellie im charmanten Retro-Look.

Wie aus dem Jahr 1999

Der Demake-Effekt ist tatsächlich beeindruckend: "The Last of Us Part 2" wirkt wie ein PlayStation-Spiel, das im gleichen Jahr wie das erste "Silent Hill" erschien. Zugleich bleibt die von "The Last of Us" bekannte Spannung mit den nervenzerreißenden Stealth-Passagen trotz (oder vielleicht gerade wegen) der Retro-Grafik erhalten.

Wer sich zum besseren Vergleich noch einmal Gameplay von "The Last of Us Part 2" in PS4-Grafik anschauen möchte, sei auf das unten stehende Video mit einer ausführlichen Demo verwiesen.