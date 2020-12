So viel Geld haben Sony & Microsoft in Next-Gen-Werbung gepumpt

PS5 und Xbox Series X/S sind gerade erst erschienen, die Nachfrage ist hoch. Die Hersteller überbieten sich gegenseitig mit ihren Marketingmaßnahmen, Sony soll dabei laut einem Bericht deutlich mehr Geld ausgeben als Konkurrent Microsoft. Die Werbeflut zahlt sich bisher offenbar aus.

Sony gab zum Release der PlayStation 5 etwa 15 Millionen Dollar für Werbung aus, Microsoft hielt sich dagegen mit rund 5 Millionen Dollar zurück. Die Zahlen stammen aus einem Bericht des Analyseunternehmens MediaRadar, der AdAge vorliegt. Demnach hat Sony bis zur Veröffentlichung der PS5 circa 7,3 Millionen Dollar in Werbung gepumpt, Microsoft bewarb seine Xbox-Konsolen vor dem Verkaufsstart mit etwa 3 Millionen Dollar.

Next-Gen-Launch von Werbeoffensive begleitet

Damit haben die beiden Hersteller die Novembertage vom 2. bis 15. November zum Zeitraum mit den höchsten Ausgaben für Videospiel-Werbung gemacht. Insgesamt flossen in dieser Periode rund 45 Millionen Dollar ins Marketing für Videospiele, 80 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Zuvor hatte die Branche im Monat April mit etwa 46 Millionen Dollar das meiste Geld für Werbung ausgegeben – viele Menschen verbrachten damals erstmals aufgrund der weltweiten Pandemie mehr Zeit in den eigenen vier Wänden.

Verkäufe: PS5 liegt vorn

Werbeausgaben wirken sich nicht direkt auf Verkaufszahlen aus, Sony hat aber bisher mehr Konsolen als der Konkurrent verkauft: Die Plattform VGCharts gibt an, dass etwa 2,48 Millionen Stück der PS5 abgesetzt wurden und 1,59 Millionen Exemplare des Xbox Series X und S. In Japan wurden laut TechRadar sogar viermal so viele PS5 verkauft wie Xbox-Konsolen.

Beide Hersteller könnten sogar weitaus mehr Geräte verkaufen, wenn die Konsolen nicht überall vergriffen wären. Laut CNN verknappen Sony und Microsoft die neue Hardware womöglich absichtlich, um die hohen Produktionskosten nicht noch weiter zu steigern.