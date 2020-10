Sony führt neues Trophäensystem für die PlayStation ein

Kurz vor dem Release der PS5 kündigt Sony die Einführung eines neuen Trophäensystems für PlayStation-Konsolen an. Die Trophäenstufen decken ab sofort einen Bereich von 1 bis 999 ab. So sollen Spieler häufiger im Level aufsteigen können. Außerdem bestätigt das Unternehmen, dass alle bisher gesammelten Trophäen sowie das Trophäenlevel automatisch auf die PS5 übertragen werden.

Im alten Trophäensystem, das den Bereich von Stufe 1 bis 100 abdeckt, dauert es sehr lange, bis Spieler ein neues Level erreichen – selbst wenn sie viele der seltenen Platintrophäen besitzen. Das neue System ist dagegen viel granularer. Da es nun 999 Stufen gibt, kommen Zocker häufiger in den Genuss eines Level-ups.

Der Wechsel zum neuen System findet serverseitig statt und ist damit für alle Systeme gültig, in denen Trophäen angezeigt werden, berichtet PlayStation.Blog. Dazu gehören natürlich PS4 und PS5, frühere Systeme, die PS-App und auch die Webseite My PlayStation.

Platintrophäen werden wertvoller

Das alte Trophäenlevel wird automatisch in das neue Level umgerechnet. Wer momentan auf Trophäenstufe 12 ist, soll im neuen System irgendwo im niedrigen 200er-Bereich liegen, gibt Sony im Blog als Beispiel an. Das exakte Level hängt von der Anzahl und Art der Trophäen ab. Platintrophäen sollen im neuen System deutlich mehr zum Levelfortschritt beitragen, was sie noch wertvoller macht.

Neue Symbole für Trophäenjäger auf der PS5

Zusammen mit dem neuen System führt Sony neue Symbole für die unterschiedlichen Stufen auf der PS5 ein, die später auch noch für die PS-App kommen. Aktuell gibt es nur ein einziges Trophäensymbol, einen goldenen Stern. Nach dem Update sollen es zehn Symbole sein. Sony erklärt außerdem, dass auch die Trophäen früherer Systeme auf die PS5 übertragen werden. Das neue Trophäensystem soll noch heute in Europa an den Start gehen.