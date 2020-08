Sony startet limitierten Vorverkauf der PS5 – aber nicht bei uns

Wann genau erscheint die PlayStation 5? Und was wird sie kosten? Steht beides noch nicht fest. Du kannst aber trotzdem schon eine PS5 vorbestellen – wenn Du in den USA lebst.

Auf der US-Seite von Sony musst Du Dich mit Deiner PlayStation-ID registrieren, um Dich mit etwas Glück für eine PlayStation 5 vormerken zu lassen. Da das Vorbestell-Kontingent begrenzt ist, gilt das Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".

Gilt nur, wenn Du schon eine PlayStation hast

Dass Du Dich mit Deiner PlayStation-ID anmelden musst, bedeutet, dass Du bereits eine PlayStation zu Hause haben musst, um überhaupt teilnehmen zu können. Ob Du ausgewählt wirst, hängt auch nicht nur von Glück ab – Sony schreibt, dass die Gewinner der Verlosung aufgrund "bisheriger Interessen und PlayStation-Aktivitäten" ausgewählt werden. Heißt im Klartext: Es handelt sich um eine Aktion für bestehende Sony-Kunden.

Weitere Haken: Wieviel Dich Deine brandneue PlayStation 5 dann kostet, steht nirgendwo. Du bestellst also ein Produkt vor und hast keine Ahnung, wieviel Du dafür bezahlen sollst. Und: Um eine PlayStation 5 zu bekommen, selbst wenn Du einer der glücklichen Gewinner bist, musst Du eine Adresse in den USA haben. Alle anderen Vorbestellungen werden gecancelt, schreibt Sony.

Vielleicht lieber warten

Ein genauer Erscheinungstermin für die PlayStation 5 steht bekanntermaßen noch nicht fest, aber pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wird Sonys neue Konsole auf jeden Fall in den Läden stehen. Und bestimmt auch in ausreichender Menge – Du brauchst sehr wahrscheinlich keine Angst zu haben, dass die PS5 kurz nach Erscheinen ausverkauft ist. Unser Tipp also: die seltsame Vorbesteller-Aktion in den USA einfach ignorieren und die PS5 ganz normal kaufen (oder Dich damit beschenken lassen), wenn sie auf dem Markt ist!