Spaciges Sequel: "The Outer Worlds 2" soll in Planung sein

Das Weltraum-Abenteuer "The Outer Worlds" könnte einen Nachfolger bekommen. Für "The Outer Worlds 2" hat Entwickler Obsidian einem Insider zufolge bereits Ideen. Rollenspiel-Fans erhoffen sich von dem Studio aber auch noch ein anderes, sehr ähnliches Game.

Mit großer Entscheidungsfreiheit, satirischen Spitzen und Shooter-Gameplay nach Art von Bethesdas "Fallout"-Teilen machte sich "The Outer Worlds" im vergangenen Jahr bei Rollenspiel-Fans beliebt. Am 23. Oktober kommt das Game zu Steam – und der Industrie-Insider Daniel Ahmad nahm den anstehenden Launch zum Anlass, bei Twitter ein paar seiner Informationen zu einem möglichen Sequel zu teilen.

Obsidian hat Ideen für einen Nachfolger

Laut Ahmad denkt Obsidian derzeit über "einen neuen Eintrag für das Franchise" nach – über die Planungsphase sei das Ganze allerdings noch nicht hinaus. "Natürlich kann sich das Projekt auch in etwas anderes wandeln, aber das ist der aktuelle Status", so der Insider weiter. "The Outer Worlds 2" fände sicher seine Abnehmer, Fans von Obsidians Arbeit an der "Fallout"-IP dürften bei der Möglichkeit einer Wandlung "in etwas anderes" aber besonders aufhorchen.

Wird "The Outer Worlds 2" zu "Fallout New Vegas 2"?

"Fallout New Vegas", das Obsidian 2010 in Zusammenarbeit mit Bethesda auf den Markt brachte, gilt heute als heimlicher Star der neueren "Fallout"-Teile. Mit der Übernahme von Bethesda durch Microsoft sind nun beide Studios Teil des Xbox-Herstellers – und damit wäre der Weg theoretisch frei für ein "Fallout New Vegas 2".

Dass "The Outer Worlds" jetzt vom Weltraum ins Ödland umsiedelt, ist durchaus eine Möglichkeit, allerdings momentan eine rein theoretische – Obsidian könnte schließlich auch parallel an beidem arbeiten, stemmt allerdings auch noch die Spiele "Avowed" und "Grounded". Wie es mit den Franchises der RPG-Spezialisten wirklich weitergeht, müssen wir also einfach abwarten.