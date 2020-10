"Spider-Man" hat offiziell eine Spider-Cat

Was haben "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" und "Monster Hunter World" gemeinsam? Richtig, kämpferische Katzen! Ein neues Video zeigt einen pelzigen Vierbeiner namens Spider-Man (ehrlich!), der Miles nicht nur begleitet, sondern ihm sogar gegen Bösewichte helfen kann.

Das Video aus "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" wurde im Zuge einer Preview von Game Informer veröffentlicht. Der rot getigerte Katzen-Begleiter ist als Teil eines freispielbaren Kostüms im Spiel erhältlich. Die Katze Spider-Man sitzt in einem Rucksack und kommt bei einem Finishing-Move herausgesprungen, um Feinde zu erledigen. Offenbar erhält man das Kostüm, wenn man einem Ladenbesitzer hilft, dem sein Rucksack geklaut wurde, in dem Spider-Man sitzt.

Pelziger Begleiter: Bodega-Katze mit Spinnen-Maske

Löst man mit ausgerüstetem Katzen-Kostüm einen Finisher aus, springt Spider-Man (die Katze) aus dem Rucksack und verpasst dem Gegner einen Hieb. Dabei trägt der Begleiter die passende Spider-Man-Maske. Laut Kotaku haben Katzen in New Yorker Krämerläden, genannt Bodegas, Tradition. In diesen Geschäften sind Getränke, Snacks und Lebensmittel erhältlich, eine Katze hält Mäuse und Ratten fern. "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" bildet das Leben im Big Apple also "fast" authentisch nach.

Miles Morales, Peter Parker und die Katze sind Spider-Man

Das Open-World-Game ist eine eigenständige Erweiterung von "Marvel's Spider-Man", die für die PS5 technisch aufpoliert wurde. Wer die Ultimate Edition von "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" kauft, erhält automatisch auch ein Remaster des Hauptspiels für die PS5. Auf PlayStation 4 ist die Erweiterung ebenfalls erhältlich. In der geht es um die Abenteuer von Miles Morales, der neben Peter Parker das Spider-Man-Kostüm trägt.