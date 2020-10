Spinnen-Traum: Video von PS5 im "Spider-Man: Miles Morales"-Design

Zum Start bleibt es zwar beim weißen Design, die PS5 soll später aber auch in limitierten Editionen erscheinen. Ein Konzept zeigt nun, wie gut eine PlayStation 5 zu "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" aussehen könnte.

Als Sony die PS5 erstmalig zeigte, reagierten einige Fans irritiert: Das gedeckte Schwarz der PS4 ist weg, die neue PlayStation-Konsole erstrahlt in auffälligem Weiß mit schwarzem Mittelteil und LED-Akzenten. Ein Konzept von LetsGoDigital und dem Designer Giuseppe Spinelli dürfte jetzt auf Begeisterung stoßen – es ist dem Spider-Man-Kostüm von Miles Morales nachempfunden und wirkt gleichzeitig dezent und aufregend.

Black is beautiful: Fiktive PS5 mit Spinnennetz und 3D-Struktur

Das bekannte Spinnen-Logo in 3D-Struktur und die abwechselnd glänzende und matte Oberfläche im Spinnennetz-Muster dominieren diese – leider fiktive – PS5 zu "Marvel's Spider-Man: Miles Morales". Auch auf dem DualSense-Controller findet sich das Netzmuster wieder, der Schriftzug mit Miles' Motto "Be Yourself" prangt auf dem Touchpad in der Mitte.

Special Editions sollen kommen – aber wohl nicht diese

Bereits kurz nach der Enthüllung der PS5 erklärte ein Sony-Manager, dass es weitere Designs der neuen PlayStation geben soll. Diese Versionen der Konsole würden einen besonders ausgefallenen Look erhalten: "Die Gestaltung der Special Editions wird alles bisher Gesehene übersteigen", versprach UX-Designer Matt MacLaurin damals. Fans haben im Internet bereits Unmengen an eigenen Designs der PS5 und des DualSense-Controllers veröffentlicht – das Weiß regt offenbar die Fantasie an!