Spoilerfrei: "The Last of Us Part 2"-Leak – so gingen die Hacker vor

Die geleakten Spoiler aus "The Last of Us Part 2" stammen wohl von einem Server des Studios Naughty Dog, der von Hackern geplündert wurde. Zunächst gab es die Vermutung, ein verärgerter Naughty-Dog-Mitarbeiter habe die Spielszenen und Story-Details veröffentlicht. Doch Sony hat das Sicherheitsleck nun nach eigenen Angaben identifiziert.

Ein Insider hat gegenüber Kotaku erklärt, wie der Leak zu "The Last of Us Part 2" zustande kam. Das Magazin konnte die Beschreibung teilweise von Personen bestätigen lassen, denen bekannt sei, wie "die Arbeit von Studios wie Naughty Dog strukturiert ist". Demnach hatten Hacker herausgefunden, dass die Dateien älterer Spiele des Entwicklers Zugangsdaten zu Servern enthalten, die für Multiplayer-Funktionen notwendig sind. Die Entwickler hätten darüber aber untereinander auch Daten ausgetauscht, die zu "The Last of Us Part 2" gehören.

Hacker erbeuteten 1 TB Material

Die Zugangsdaten sollen Ende April geändert worden sein, bis dahin konnten die Hacker angeblich etwa ein Terabyte Daten stehlen. Allerdings glaubt der Hinweisgeber nicht, dass der Leak von den ursprünglichen Entdeckern der Sicherheitslücke veröffentlicht wurde, da es sich bei ihnen eher um neugierige Naughty-Dog-Fans handelt. Jedoch habe sich der mögliche Server-Zugriff wohl über diese Kreise herumgesprochen.

Fans sollten Nutzerkommentare zum Spiel meiden

Sony ließ noch vergangene Woche verlauten, man habe die verantwortlichen Individuen identifiziert. Es handele sich nicht um Mitarbeiter von Naughty Dog oder Sony. Wegen laufender Ermittlungen könnten keine weiteren Details veröffentlicht werden. Fans, die auf den Release von "The Last of Us Part 2" am 16. Juni warten, sind seit dem Leak angehalten, sich vor Spoilern im Netz in Acht zu nehmen. Vor allem Kommentare unter Beiträgen zum Thema sind eine Gefahr. Hilfreiche Tipps zur Vermeidung von Spoilern findest Du hier.