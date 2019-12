"Star Wars Battlefront 2": Trailer zeigt Inhalte zum neuen Film

Neuer Content für "Star Wars Battlefront 2" steht in den Startlöchern: Zur Feier des Kinostarts von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" hat Entwickler Dice einen kleinen Trailer zum kostenlosen DLC für den Action-Shooter veröffentlicht. Das Video zeigt zwar kein Gameplay, deutet aber schon eine neue Map an.

Zu sehen ist ein erbitterter Kampf zwischen dem Widerstand und der Ersten Ordnung auf dem neuen Dschungelplaneten Ajan Kloss. Außerdem gibt es bereits einen Vorgeschmack auf neue Kleidung für Rey, Kylo Ren und Finn, die laut Gamerant ab heute für Spieler verfügbar sein wird.

Neue Charaktere für beide Fraktionen

Spieler, die auf der Seite der First Order kämpfen wollen, dürfen sich außerdem über die neuen Sith-Trooper und die fliegenden Jet-Trooper freuen. Wer sich auf die Seite des Widerstands schlägt, darf mit einer neuen Alien-Spezies spielen, die im Trailer zu sehen ist. Als neue Klassen sind der Gunner und der Spy im Spiel.

"Celebration Edition" bietet alle bisher veröffentlichten Inhalte

Wer "Star Wars Battlefront 2" noch nicht besitzt, kann auch jetzt noch mit der "Celebration Edition" problemlos ins Game einsteigen. Die Sonderedition bietet alle bisher enthaltenen Items, die bisher für "Battlefront 2" erschienen sind. Spieler, die das Hauptspiel bereits besitzen und eine Menge Bezahl-Content verpasst haben, können ihr Hauptspiel auch kostenpflichtig in die "Celebration Edition" umwandeln und so ebenfalls an alle bisher veröffentlichten Inhalte kommen.