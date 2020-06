"Star Wars: Squadrons": EA kündigt neuen Multiplayer-Shooter an

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt hat EA es offiziell bestätigt: "Star Wars: Squadrons" kommt. Schon am Montag folgt der offizielle Reveal-Trailer.

Das hat EA auf seinem Twitter-Account bekannt gegeben (via Engadget). Nachdem erst am Freitag ein Leak auf einer Xbox-Website entdeckt wurde, schafft EA mit der Ankündigung Fakten. Demnach wird das neue Star-Wars-Spiel "Squadrons" heißen. Über den Spielinhalt selbst ist bislang kaum etwas bekannt. Laut VentureBeat sollen jedoch Schlachten zwischen klassischen Star-Wars-Schiffen im Fokus des Games stehen. Wenngleich es wohl eine Singleplayer-Kampagne geben dürfte, soll der Multiplayer-Modus klar im Mittelpunkt stehen. Schon im Herbst soll "Star Wars: Squadrons" für die Konsolen und den PC erscheinen.

"Pilots wanted" – Fliegen im Fokus

Im Tweet von EA heißt es zum Spiel: "Pilots wanted" (Piloten gesucht), was in Kombination mit dem geposteten Teaser-Bild den Fokus des Spiels erkennen lässt. So zeigt die Aufnahme sowohl Piloten der Rebellen als auch des Imperiums sowie jede Menge Starfighter. In der Vergangenheit gab es bereits einige Star-Wars-Titel, in denen das Fliegen eine tragende Rolle spielt, etwa "X-Wings" oder auch "Rogue Squadron".

Lange müssen wir ohnehin nicht mehr auf weitere Infos warten: Schon am Montag wird EA um 17 Uhr deutscher Zeit die Katze aus dem Sack lassen. Der erste Trailer wird auch Klarheit schaffen, welche Handlung im neuen Star-Wars-Spiel im Fokus stehen wird. Der Release wird im Herbst erwartet.