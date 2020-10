"Stardew Valley"-Update bringt Splitscreen-Koop und mehr

"Stardew Valley" startete als Fan-Projekt zur Farming-Sim "Harvest Moon", mittlerweile hat das gemütliche Bauernhof-Spiel mehr zu bieten als das Original. Ein neues Update bringt nun sogar Splitscreen-Koop für grenzenlosen Mehrspieler-Spaß!

Eric Barone aus den USA hat "Stardew Valley" ganz allein entwickelt, der große Erfolg war eine Überraschung für ihn. Bei seinen Fans bedankt er sich mit langfristigem Support des Farming-Spiels: Update 1.5 lässt die Spieler auf geteiltem Bildschirm zusammenarbeiten, während sie ihre Pixel-Farm ausbauen. Auf dem PC geht das mit bis zu vier Spielern, auf anderen Plattformen könnte die Spielerzahl laut Barone auf zwei limitiert sein.

"Stardew Valley", Version 1.5: Screenshot verrät weitere Neuigkeiten

Fans haben auf den veröffentlichten Screenshots zum "Stardew Valley"-Update einige weitere Neuerungen entdeckt, die mit dem Update kommen könnten. Darunter neue Pflanzen wie etwa Ingwer und Gegenstände wie Fackeln auf Zaunpfählen. Außerdem ist ein Telefon zu sehen – in den Kommentaren unter dem Tweet spekulieren die Fans, ob es sich nur um einen dekorativen Gegenstand handelt oder es möglich sein wird, mit dem Telefon andere Spieler zu kontaktieren.

Weitere Games im "Stardew Valley"-Universum in Arbeit

Parallel zum Update mit den neuen Features für "Stardew Valley" hat Eric Barone zwei neue Spiele angekündigt, an denen er derzeit arbeitet. Es sich soll sich einerseits um ein Game handeln, das in der gleichen Welt spielt, aber kein Farming-Spiel sein wird. Das zweite Projekt soll auf ebenfalls noch unbekannte Art und Weise mit "Stardew Valley" zu tun haben. Wann Näheres zu den neuen Games an die Öffentlichkeit gelangt, bleibt abzuwarten. Für die Entwicklung von "Stardew Valley" hatte Barone viele Jahre benötigt, mittlerweile dürfte er aber nicht mehr allein an seinen Projekten arbeiten.