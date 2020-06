Steam Game Festival gestartet – Diese Spiele kannst Du gratis testen

Mit leichter Verspätung ist endlich das Steam Game Festival gestartet. Neben Live-Streams zu heiß erwarteten Games und Entwickler-Interviews gibt es eine Menge Demos für den PC, die Du kostenlos ausprobieren kannst. Konsolen-Besitzer sollten auch einmal in die Demos hineinschauen, da einige Games auch für PS4, Xbox One und Switch erscheinen.

Allerdings solltest Du Dir beim Testen der Games nicht zu lange Zeit lassen, das Steam Game Festival endet schon am 22. Juni um 19:00 Uhr. Bei der großen Anzahl an Spielen fällt die Entscheidung nicht leicht. Wir haben daher eine Liste mit den interessanten Games zusammengestellt und verraten Dir unsere Favoriten.

Diese Demos solltest Du unbedingt anzocken

Kommen wir gleich zur Sache: Diese Demos vom Steam Game Festival solltest Du Dir auf keinen Fall entgehen lassen:

Grounded (Adventure/Survival)

Solasta: Crown of the Magister (RPG)

Destroy all Humans! (Action-Adventure)

Desperados 3 (Echtzeitstrategie)

RAN: Lost Islands (MMO)

Iron Harvest (Echtzeitstrategie)

Relicta (Puzzle-Plattformer)

The Survivalists (Survival/Sandbox)

Gestalt: Steam & Cinder (Metroidvania)

The Way of Wrath (Taktik-RPG)

Alchemist Adventure (Action-Adventure)

Hello Guest (Stealth-Horror)

Everspace 2 (Space-Shooter)

Ghostrunner (First-Person/Action)

The Riftbreaker (Strategie-Survival)

Eldest Souls (2D-Souls-Like)

Ultrakill (Retro-Shooter)

Growbot (Point-and-Click-Adventure)

Backbone (Detektiv/Noir)

30XX (Plattformer)

Boomerang Fu (Partyspiel)

Windjammers 2 (Sport)

Unsere Top-10-Demos des Steam Game Festivals

"Boomerang Fu"

"Boomerang Fu" ist ein nettes kleines Party-Game, bei dem Du Deine Kontrahenten mit einem Boomerang treffen musst. Sich verändernde Level-Elemente und Power-ups machen die Matches noch interessanter.

"30XX"

"30XX" ist fast eine 1:1-Kopie von "Megaman X", allerdings mit dem Unterschied, dass Du einen weiblichen Cyborg spielst und das Gameplay deutlich flotter ist. Wer früher gern "Megaman"-Games gezockt hat, sollte den Retro-Plattformer unbedingt anspielen.

"Desperados 3"

Mit "Desperados 3" erscheint nach vielen Jahren endlich ein neuer Teil der legendären Western-RTS-Serie. Wie gewohnt bietet das Game unzählige strategische Optionen, um Missionen abzuschließen. Ob Du Dich mit rauchen Colts durch die Banditen ballerst oder heimtückisch aus dem Hinterhalt agierst, kannst Du selbst entscheiden.

"Ultrakill"

Wünscht Du Dir manchmal die Retro-Shooter aus den 1990er-Jahren zurück? Dann ist "Ultrakill" wie für Dich gemacht. Das Spiel bietet total übertriebene Brutalität und eine niedrig aufgelöste Polygon-Grafik, ist zudem so rasant wie "Quake". Ein Muss für Fans von Retro-Shootern.

"Windjammers 2"

In "Windjammers 2" stehen sich zwei Spieler gegenüber und versuchen, ein Frisbee ins Tor des Gegners zu schmettern. Hört sich nicht so spektakulär an, macht aber dank Spezialfähigkeiten, Trickshots und schnellem Gameplay richtig Bock. Wer sich gern in Sportspielen duelliert, wird dieses Spiel lieben.

"Ghostrunner"

Wer den Release von "Cyberpunk 2077" kaum erwarten kann, könnte sich die Wartezeit mit "Ghostrunner" vertreiben. Das Game ist eine Mischung aus "Mirror Edge" und "Ninja Gaiden" und spielt in einer futuristischen Metropole. Wer sich schon immer als Cyberpunk-Ninja durch Maschinen und Cyborgs schnetzeln wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

"Grounded"

"Grounded" ist im Grunde "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" als Spiel. Du wurdest auf die Größe einer Ameise geschrumpft und kämpfst in einem Garten ums nackte Überleben. Das Spiel von Obsidian Entertainment macht optisch einen wirklich guten Eindruck und verspricht ein frisches Gameplay-Konzept.

"Gestalt: Steam & Cinder"

Fans von klassischen Metroidvanis sollten unbedingt die Demo von "Gestalt: Steam & Cinder" anspielen. Das Spiel ist in einem Steampunk-Setting angesiedelt und bietet alles, was ein gutes Metroidvania ausmacht: eine packende Story, aufwertbare Waffen und eine interessante Spielwelt mit vielen Geheimnissen.

"Eldest Souls"

Wenn Du mal wieder eine knallharte Herausforderung brauchst und dazu noch echter "Dark Souls"-Fan bist, ist "Eldest Souls" ein absolutes Muss. Das Game ist ein 2D-Souls-Like, in dem Du es als Mensch mit den uralten Göttern selbst aufnimmst. Das Spiel hat ein schön düsteres Pixelart-Design und verspricht bockschwere Boss Fights.

"The Survivalists"

Wie wäre es wohl, auf einer einsamen Insel eine Horde Affen herumzukommandieren? In "The Survivalists" kannst Du diese Erfahrung machen. Als Mensch bildest Du Affen zu Kriegern, Handwerkern und Landschaftsgestaltern aus und versuchst gemeinsam mit ihnen auf der einsamen Insel zu überleben. Eine spaßige Aufbau-Simulation mit Survival-Elementen und putziger Grafik.