Störung! "Call of Duty Black Ops Cold War" taucht in "Warzone" auf

Activision will "Call of Duty 2020" auf völlig neuartige Weise enthüllen. Der neue Shooter trägt wohl den Titel "Black Ops Cold War" und verwirrende Teaser im Free-to-play-Ableger "Warzone" sind erste Anzeichen für eine bevorstehende Ankündigung. Tatsächlich könnte es schon in Kürze so weit sein.

Mitten in einer Runde "Call of Duty: Warzone" verzerrt eine Störung den Bildschirm und die Worte "Know your History" (Engl. "Kenne Deine Vergangenheit/Geschichte") sind zu lesen. Laut Eurogamer ist außerdem sehr kurz ein russischer Satz lesbar, der grob übersetzt "Dazu verdammt, sie zu wiederholen" bedeutet. In Sekundenbruchteilen ist alles wieder vorbei und die Spielrunde geht normal weiter. Immer mehr Spieler melden in den sozialen Netzwerken Vorfälle dieser Art, bei denen es sich wohl um Teaser für das kommende "Call of Duty Black Ops Cold War" handelt.

Mysteriöse Übertragungen – nicht die ersten Teaser in "Warzone"

Erscheinungen dieser Art treten offenbar nicht während eines Feuergefechts auf, was wohl sehr störend wäre. Nach einigen Easter Eggs in "Warzone"-Bunkern sind die neuen Teaser ein weiterer Hinweis auf eine bevorstehende Enthüllung von "Call of Duty Black Ops Cold War". Der Titel des Shooters war unter anderem bereits über Chipstüten geleakt, deren Aufdruck eine Werbeaktion ankündigt. Dazu gab eine Alpha-Version des neuen Shooters, die unbeabsichtigt im Microsoft Store zu finden war, erste Details preis.

Nur noch wenige Stunden bis zur Enthüllung?

Die offizielle Präsentation von "Call of Duty Black Ops Cold War" ist also nur noch eine Frage der Zeit – tatsächlich könnte es sich dabei nur noch um Stunden handeln: Einige bekannte "Call of Duty"-Influencer erhielten mysteriöse Kisten, die erst am Montag, den 10. August um 20 Uhr deutscher Zeit geöffnet werden dürfen. Fans der ikonischen Shooter-Reihe sollten um diese Zeit also die Augen offen halten und vielleicht zur Sicherheit eine Runde "Warzone" spielen.