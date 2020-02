Streng geheim! "Fortnite" hat in Kapitel 2, Season 2 ein Agenten-Thema

Der erste Trailer zur neuen "Fortnite"-Season ist da! Und er enthüllt, was viele vorher schon geahnt haben: In Kapitel 2, Season 2 dreht sich alles um Geheimagenten – und um einen weltberühmten ganz besonders.

Es braucht gar kein Bild, um den neuen "Fortnite"-Trailer sofort als Hommage an James Bond zu enttarnen: Die ikonische Musik reicht schon aus. In dem Clip nehmen bekannte Charaktere des Battle-Royale-Shooters reihenweise ihre Agenten-Identitäten an und kommen für ein konspiratives Spion-Meeting zusammen.

Ein Agenten-Versteck für Battle-Pass-Käufer

Neben dem Story-Trailer hat Epic Games auch einen Trailer zum neuen Battle Pass veröffentlicht. Er zeigt: "Fortnite" macht in Season 12 eine Menge neu! Käufer des Passes bekommen Zugang zu einem eigenen Agentenversteck, in dem sie Belohnungen und Agenten-Skins freischalten können.

Neue Missionen mit Bond-Thema?

Das Agenten-Thema zieht sich auch durch die Missionen der neuen Saison. Laut Trailer brechen die Spieler zu zeitlich begrenzt verfügbaren Missionen auf, "die das Schicksal der Insel für immer verändern". Wie genau sie sich von den aus vergangenen Seasons bekannten Herausforderungen unterscheiden, bleibt abzuwarten. Sie könnten aber etwas storylastiger und zielorientierter ausfallen als gewohnt.

Marvel-Superheld Deadpool ist ebenfalls in beiden Trailern zu sehen, ein entsprechender Skin könnte also auch ins Spiel kommen.

Die "Fortnite"-Server sind derzeit offline, um den Start der neuen Season vorzubereiten. In den nächsten ein bis zwei Stunden dürfte Kapitel 2, Season 2 spielbar werden.