"Super Bomberman R Online" erscheint für Stadia mit Battle Royale

Bunt und quietschfidel: "Super Bomberman R Online" kommt am 1. September auf Stadia – und ist das erste Stadia-exklusive Spiel, das von "Crowd Play" Gebrauch macht.

Das knallig bunte Bombardement kann losgehen: "Super Bomberman R Online" feiert schon bald seinen Start auf Google Stadia, wie Entwickler Konami bekannt gibt. Als erstes Spiel wird es den Stadia-exklusiven "Crowd Play"-Modus nutzen. Dabei kannst Du Dir einen Link am PC ausspielen lassen, der Dich in ein Spiel mit einem berühmten Streamer verfrachtet. So hast Du die Möglichkeit, gegen Dein Gaming-Idol zu spielen – und es vielleicht sogar zu besiegen.

Battle 64: Battle Royale mit 64 Spielern

"Super Bomberman R Online" wartet zudem mit einem großen Battle-Royale-Modus auf: 64 Spieler versuchen sich gegenseitig in die Luft zu sprengen. Zum Schutz können sie Mauern aufstellen, haben gleichzeitig aber auch mit einem Timer zu kämpfen. Läuft der ab, müssen die Gamer in ein anderes Gebiet wechseln. Die Tore dorthin öffnen sich automatisch.

"Bomb Skin": Mit Style Gegner zerfetzen

Natürlich lässt sich Dein kleiner Bomber auch aufhübschen: Die sogenannten "Bomb Skins" verändern aber nicht nur Dein Aussehen, sondern sorgen auch für Spezialeffekte beim Bombardieren Deiner Gegner. So kann eine Bombe beispielsweise eine Popcorn-Explosion auslösen oder das Spielfeld mit Rosinen bestreuen.