"Super Mario Bros. 3" ist jetzt das wertvollste Game der Welt

"Super Mario Bros. 3" bricht den Weltrekord für das wertvollste Game der Welt: In einer Auktion kam ein Exemplar des NES-Games für einen stattlichen Preis unter den Hammer. Der Titel bleibt aber in der Familie.

Beim amerikanischen Auktionshaus Heritage Auctions kam jüngst ein Stück Gaming-Geschichte unter den Hammer: eine seltene Kopie des originalen "Super Mario Bros. 3" aus dem Jahre 1990. Derartige Originale sind teuer und beliebte Sammlerstücke, so viel ist klar. Aber wie viel passionierte Sammler dafür ausgeben, dürfte doch erstaunen: Ganze 156.000 US-Dollar, gut 131.000 Euro, war dem Käufer die Kopie wert, wie VGC berichtet. Das ist neuer Weltrekord!

"Super Mario Bros 3" löst "Super Mario Bros" ab

Besonders wertvoll wird die Kopie von "Super Mario Bros. 3" dadurch, dass das "Bros." im Schriftzug auf der Verpackung links steht und Marios Handschuh teilweise verdeckt – dieses Merkmal kennzeichnet frühe Versionen des Games, die extrem selten sind.

Zuvor hielt den Rekord für das wertvollste Game der Welt "Super Mario Bros" mit einer originalen Kopie aus dem Jahre 1985. Der Titel wurde im Juli 2020 für 114.000 US-Dollar, also rund 96.000 Euro, verkauft. Weltrekord-Halter bleibt also immerhin ein Titel aus dem "Super Mario"-Franchise.

Nintendo ist bei Sammlern heiß begehrt

Übrigens: Den Titel für die wertvollste Konsole überhaupt hält bislang die Nintendo PlayStation – eine niemals veröffentlichte Konsole, die aus einer Zusammenarbeit von Nintendo und Sony in den 1980ern und 1990ern entstand. Der Prototyp wurde im März für 360.000 US-Dollar, also rund 303.000 Euro verkauft und ist damit das teuerste Stück Gaming-Zubehör. Scheint ganz so, als stünde Nintendo mit seinen frühen Gaming-Produkten, egal ob Konsolen oder Spiele, bei Sammlern hoch im Kurs.