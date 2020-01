Teaser: Bis das neue "Batman"-Spiel kommt, könnte es noch dauern

Wieder mal streut Entwickler WB Games einen Teaser zu einem vermeintlich neuen Spiel der "Batman Arkham"-Reihe. Bildfragmente ergeben zusammengesetzt eine Polizeimarke, die zu einer Reihe vorheriger Leaks gehört. Eine versteckte Datei weist aber darauf hin, dass es mit einer Enthüllung noch dauern könnte.

Mit rätselhaften Teasern weist Warner Bros Games Montréal immer wieder auf ein neues "Batman"-Spiel hin. Auch von anderer Stelle gab es bereits Infos zu einem neuen "Arkham"-Teil. Ein nun – erst in Teilen, dann als Gesamtbild – veröffentlichtes Bild scheint nun ein Polizeiabzeichen zu zeigen. Etwa das des Gotham City Police Department?

Verstecktes Diagramm wirft weitere Fragen auf

Der Zusatz "/redacted" (auf Deutsch etwa "unkenntlich gemacht") birgt einen weiteren Anhaltspunkt: Fügt man ihn an die Adresse der Internetseite von Warner Bros Games Montréal an, wird ein Bild angezeigt: Eine Art Diagramm mit sechs großen Kreisen, von denen zwei bereits durch vorherige Hinweise gefüllt sind – die Polizeimarke und ein Siegel, das einen Dämonenkopf zeigt. Der könnte eventuell das Symbol des Batman-Antagonisten Ra's al Ghul sein.

Was passiert, wenn alle Kreise gefüllt sind?

Mindestens vier Kreise sind also noch leer. Nimmt man an, dass zwischen den Enthüllungen der Symbole mindestens eine Woche Zeit vergeht, dauert es also noch etwas, bis das Diagramm gefüllt ist. Sehen wir dann zum Beispiel einen ersten Trailer, könnte es noch einige Zeit dauern, bis das neue Spiel veröffentlicht wird.

Dass es sich dabei wirklich um ein "Batman"-Game handelt, scheint zumindest das erste Auftauchen des Dämonen-Symbols zu bestätigen: Ein kurzes Video von WB Games zeigte das Bat-Signal, das immer wieder kurz von verschiedenen Zeichen überlagert wird, darunter auch das mysteriöse Dämonen-Logo. Ein anderes gehört zur düsteren Organisation "Court of Owls" aus den "Batman"-Comics.