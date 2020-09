"The Division 2" bekommt einen Endgame-Modus im Wolkenkratzer

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: "The Division 2"-Spieler dürfen sich auf eine neue Endlos-Herausforderung freuen. Der nun präsentierte Summit-Modus soll vor allem Fans zurückholen, die zuletzt nicht mehr viel im Loot-Shooter von Ubisoft zu tun hatten. Allein oder im Team kämpfst Du Dich Stockwerk für Stockwerk einen Wolkenkratzer hoch, dessen Zusammensetzung rein zufällig generiert wird.

Die jüngste Erweiterung "Warlords of New York" konzentrierte sich auf Kampagnen-Inhalte, nun hat Ubisoft im regelmäßigen "The Division 2"-Livestream "State of the Game" einen neuen Modus für Endgame-Spieler vorgestellt: Der Summit-Modus schickt die Agenten in einen Wolkenkratzer mit 100 zufällig generierten Stockwerken, die sie räumen müssen. Alle zehn Etagen wartet ein Boss – wird dieser erledigt, kann das Team beim nächsten Mal auch im darauffolgenden Stockwerk starten. Das Ziel ist natürlich die oberste Etage, nach Abschluss erhältst Du den exotischen "Ridgeway's Pride"-Brustschutz.

Neuer Modus kostenlos für "Warlords"-Besitzer

Auf dem Weg durch den Wolkenkratzer kreuzen alle Feind-Fraktionen Deinen Weg, die es in "The Division 2" gibt. Auf den Etagen musst Du verschiedene Aufgaben lösen, der Schwierigkeitsgrad steigt stetig, und im Kampf triffst Du auch auf Rogue Agents und Hunter. Einen Starttermin für den Summit-Modus gibt es noch nicht, zunächst wird er auf den PC-Testservern zu spielen sein. Wer den "Warlords of New York"-DLC besitzt, erhält den Wolkenkratzer-Modus kostenlos.

Fans warten seit Mai auf den Wolkenkratzer

Fans von "The Division 2" warten bereits länger auf eine Erweiterung, die dem Underground-Modus aus dem ersten "The Division" ähnelt. In dem Modus stellen sich die Spieler ihren Feinden in zufällig generierten U-Bahn-Tunneln. Das Endlos-Gameplay erhöht den Wiederspielwert, wenn die herkömmlichen Inhalte von "The Division 2" ausgereizt sind. Bereits im Mai fanden fleißige Spieler Hinweise auf den Wolkenkratzer in Audiodateien einer Test-Version des Spiels, die Gerüchte um die Endgame-Erweiterung haben sich jetzt endlich bestätigt.