"The Division 2": Episode 3 startet schon heute, der große DLC im März

Fans von "The Division 2" können sich aktuell nicht über fehlenden neuen Content beschweren. Zusätzlich zur großen "Warlords of New York"-Erweiterung wurde spontan auch der Start von Episode 3 angekündigt. Die beginnt überraschenderweise schon heute.

Jahr 1 in "The Division 2" geht mit Episode 3 in die letzte Runde. Im dritten DLC verschlägt es Dich nach New York auf die Halbinsel Coney Island. Damit soll die dritte Episode auch eine Brücke zu "Warlords of New York" schlagen. Episode 3 ist für alle Spieler kostenlos, allerdings dürfen Besitzer des Jahr-1-Passes schon heute in das neue Abenteuer starten. Für alle anderen Spieler wird der DLC erst am 19 Februar freigeschaltet, heißt es auf der offiziellen Seite.

Diese Inhalte bietet Episode 3

Der DLC bietet einen ähnlichen Umfang wie die bisherigen Episoden von "The Division 2". Dazu zählen das neue Gebiet Coney Island, zwei neue Hauptmissionen und zwei weitere Geheimmissionen für Besitzer des Jahr-1-Passes. Außerdem wird parallel zu Episode 3 auch noch das Titel Update 7 durchgeführt. Es bringt die neue Spezialisierung Firewall, die Agenten den Umgang mit Flammenwerfern erlaubt, die neue exotische Waffe Chameleon und die Waffe Honey Badger.

In den Community-Streams der letzten Wochen wurden außerdem Änderungen kommuniziert, die zukünftig stattfinden sollen. So soll beispielsweise das komplette Ausrüstungssystem überarbeitet werden.

Weitere Infos zu "Warlords of New York"

Vor der großen Ankündigung von "Warlords of New York" waren bereits viele Infos zu der großen Erweiterung zu "The Division 2" geleakt. Ein paar neue Details zum kostenpflichtigen DLC wurden dann aber doch noch enthüllt: So soll die Erweiterung bereits am 3. März erscheinen und 30 Euro kosten. Die Ultimate Edition, die "The Division 2" und "Warlords of New York" enthält, soll 80 Euro kosten, bietet aber noch einige Bonus-Inhalte wie kosmetische Items. Außerdem sind mittlerweile der Veröffentlichungs- sowie ein Story-Trailer online und es gibt auch schon erstes Gameplay aus der Erweiterung.