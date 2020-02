"The Division 2"-Leak: Große Erweiterung führt zurück nach New York

Heute Abend enthüllt Ubisoft in einem Live-Stream erste Details zur neuen, kostenpflichtigen "The Division 2"-Erweiterung "Warlords of New York". Einige Infos sind aber bereits vor dem Event geleakt worden.

Wer die Enthüllung der neuen "Warlords of New York"-Expansion für "The Division 2" gar nicht mehr erwarten kann, kann sich jetzt schon selbst ein wenig spoilern. Die geleakten Infos wurden laut Reddit direkt aus dem Xbox Store ausgelesen und sollen deshalb glaubwürdig sein. Und das erwartet Dich im großen, kostenpflichtigen DLC.

Rückkehr nach New York

Wie es der Name der Erweiterung schon vermuten lässt, verlagert sich der Schauplatz von Washington D.C. zurück nach New York. In der Beschreibung zum Spiel im Xbox Store heißt es: "New York ist in Gefahr. Aaron Keener, ein ehemaliger Division-Agent, wurde zum Schurken und hat die Kontrolle über Lower Manhattan übernommen. Unterstützung erhält er von vier hochqualifizierten Leutnants. Sie wurden von der Division ausgebildet, lehnen jedoch ihre Ideale ab. Sie sind jetzt die höchste Autorität in der Stadt und die gewaltigste Streitmacht, mit der die Agenten je konfrontiert wurden".

Außerdem sind noch folgende Features bekannt:

Eine packende Geschichte, in der Du Deinen Erzfeind jagst

Ein Level-30-Boost, mit dem Du direkt in die "Warlords of New York"-Kampagne einsteigen kannst

Eine neue Open World in New York

Ein überarbeitetes Fortschrittssystem mit einer Erhöhung der Levelgrenze auf 40

Neue taktische Möglichkeiten: Exotics, Ausrüstung und Fähigkeiten

Ein erweitertes Endgame, inklusive thematischen, dreimonatigen Seasons

Release-Termin bisher unbekannt

Wann die Erweiterung "Warlords of New York" für "The Division 2" erscheinen wird, ist noch nicht bekannt, wird aber womöglich im heutigen Stream (Twitch, YouTube) verraten, der um 20 Uhr beginnt. Es ist jedoch schon bekannt, dass eine Ultimate Edition veröffentlicht wird, die neben "The Division 2" und "Warlords of New York" auch noch einige Zusatzmissionen und kosmetische Gegenstände enthalten soll.