"The Last of Us 2"-Download ist 100 GB groß

Das neue Naughty-Dog-Spiel "The Last of Us 2" benötigt mindestens 100 GB freien Festplattenspeicher auf PS4 und PS4 Pro. Das physische Game kommt auf zwei Blu-ray-Disks unter, insofern überrascht die üppige Downloadgröße nicht.

Die Information beruht auf einem Eintrag auf der offiziellen US-amerikanischen PlayStation-Store-Website zum Spiel. Das schreibt IGN. "The Last of US 2" wird also offiziell laut Sony und Entwickler Naughty Dog als digitale Version mindestens 100 GB freien Festplattenspeicher zur Installation erfordern. Die PlayStation 4 bietet 500 GB bis 1 TB Festplattenspeicher, die PS4 Pro hat 1 TB Speicher an Bord. Neben "TLOU 2" passen da nicht mehr viele weitere Games auf die Platte.

"The Last of Us 2" wird das größte PS4-Spiel überhaupt

Der bisherige Rekordhalter ist "Red Dead Redemption 2", das eine Downloadgröße von 89,2 GB auf der PS4 und 105 GB auf der PS4 Pro umfasst. Auch das Westernspiel wird auf zwei physischen Disks ausgeliefert. Wie es aussieht, übernimmt bald "The Last of Us 2" als das Zepter als größtes PS4-Spiel. Die PS4-Pro-Version dürfte auch hier wieder üppiger ausfallen, wohl da höher aufgelöste Texturen geladen werden.

Release am 19. Juni

Das lang ersehnte Action- und Survival-Abenteuer "The Last of Us 2" ist ab dem 19. Juni erhältlich. Der Entwickler wurde kürzlich von massiven Leaks erschüttert. Sie umfassen grobe Umrisse der Story und einige Gameplay-Szenen sowie Zwischensequenzen aus dem Spiel. Wer die Leaks gesehen hat, sollte beachten, dass das Spiel erheblich umfassender ist als das durchgesickerte Material und es trotz scheinbarer bis wirklicher Spoiler noch große Überraschungen geben kann.

