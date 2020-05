"The Last of Us 2": Naughty Dog startet Videoreihe kurz vor Release

Spoilerfrei und direkt von Naughty Dog: Auf YouTube ist eine Videoreihe zu "The Last of Us Part 2" gestartet. Die vier kurzen Filme widmen sich verschiedenen Aspekten des exklusiven PS4-Spiels, den Anfang macht die Story.

Scott Lowe vom Entwicklerstudio Naughty Dog stellt die Videoreihe in einem Beitrag im PlayStation-Blog vor. Teammitglieder sprechen in den Clips über die vergangenen sechs Jahren, in denen "The Last of Us Part 2" entstand. Die erste Episode der Serie dreht sich um die Story des Action-Adventures. Am 20. Mai folgt ein Video über das Gameplay, am 27. Mai geht es um "Details". Die letzte Folge am 3. Juni führt in die Spielwelt.

Die Videos sind spoilerfrei, die Kommentare nicht

Details, die den Fans den Spaß am fertigen "The Last of Us Part 2" verderben könnten, sind nicht zu erwarten. Wie beim jüngsten Trailer solltest Du Dich allerdings von den Kommentaren unter den Videos fernhalten, um Spoilern zu entgehen. Laut Sony haben Hacker vor einigen Wochen unfertige Spielszenen von den Servern der Entwickler gestohlen, seitdem kursieren Ausschnitte aus dem Game und entsprechende Kommentare im Netz.

Odyssee zum finalen Release-Termin

Der Release von "The Last of Us Part 2" wurde bereits mehrfach verschoben, ursprünglich sollte das PS4-Spiel Ende Februar erscheinen. Der Termin wurde dann auf Ende Mai verlegt, um weitere Arbeiten am Game zu ermöglichen. Probleme bei Marketing und Distribution sorgten für eine weitere Verschiebung auf den aktuellen Termin am 19. Juni. Die Entwicklung ist laut Naughty Dog bereits abgeschlossen.