"The Last of Us Part 2": Kein DLC geplant & Schweigen zum Multiplayer

Beinharte Fans haben "The Last of Us Part 2" wahrscheinlich bereits durch. Wie geht's nun weiter? Mit einer Erweiterung nicht – das hat Creative Director Neil Druckmann jetzt klargestellt.

In einem Spoilercast beim Video-Kanal Kinda Funny schloss Druckmann weitere Inhalte für "TLOU2" aus. "Es gibt keine Pläne für DLCs" – deutlicher kann man es nicht sagen. Anders als der Vorgänger gibt's keinen Season Pass mit Erweiterungen, die Geschichte des Sequels ist abgeschlossen. Weiter geht's wohl höchstens mit einem möglichen "The Last of Us 3", hierzu hat das Entwicklerstudio Naughty Dog aber noch keinerlei Angaben gemacht.

Kommt der "Fraktionen"-Multiplayer noch?

Offen ist allerdings, wie es mit einem Multiplayer-Modus für "The Last of Us Part 2" aussieht. Wir erinnern uns: Im September 2019 gab Naughty Dog bekannt, dass das Spiel als reines Singleplayer-Adventure erscheint – ohne den Mehrspieler-Modus "Fraktionen" aus dem ersten Teil. Das Statement ließ sich aber so deuten, dass später ein Multiplayer als Spin-off nachgereicht werden könnte.

Im Spoilercast herrscht zu diesem Thema Schweigen: Druckmann sagt zwar, er erinnere sich daran, dass Naughty Dog "an Multiplayer-Spielen gearbeitet" habe. Die Spekulation von Video-Host Greg Miller, dass "irgendjemand daran jetzt gerade bestimmt arbeitet", quittiert er allerdings mit einer stummen Reißverschluss-vorm-Mund-Geste.

Vielleicht will er nichts sage, vielleicht darf er nicht – in jedem Fall ist der Status des "The Last of Us 2"-Multiplayers momentan als unklar zu betrachten.