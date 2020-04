"The Last of Us Part 2" kommt im Juni, "Ghost of Tsushima" im Juli

Nun dauert es doch nicht mehr lang: Das ungeduldig erwartete PS4-Exklusivspiel "The Last of Us Part 2" erhält einen neuen Release-Termin im Juni. "Ghost of Tsushima" macht dafür Platz und rückt in den Juli. Laut Sony haben sich die weltweiten Vertriebsstrukturen wieder etwas entspannt und stehen der Veröffentlichung von "TLOU2" nicht mehr im Weg.

Die neuen Termine wurden im offiziellen PlayStation-Blog verkündet. "The Last of Us Part 2" von Naughty Dog erscheint demnach am 19. Juni, "Ghost of Tsushima" von Sucker Punch Productions folgt am 17. Juli. Der Release des lang erwarteten Adventure-Sequels von Naughty Dog war Anfang April auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Grund dafür waren logistische Probleme infolge der COVID-19-Pandemie.

"Ghost of Tsushima" muss weichen

"Ghost of Tsushima" sollte eigentlich am 26. Jui erscheinen. Zur Verschiebung des Samurai-Abenteuers wurde kein konkreter Grund angegeben. Vermutlich muss es in den Juli weichen, um dem Release von "The Last of Us Part 2" nicht zu nahe zu sein. Sucker Punch Productions gab auf Twitter an, die zusätzliche Zeit für weitere Fehlerbehebungen nutzen zu wollen. Weitere Details zum PS4-Spiel sollen bald veröffentlicht werden.

"Entspannung im weltweiten Vertrieb": "TLOU2" kann starten

Hermen Hulst, Leiter der Sony Worldwide Studios, erklärt unterdessen, dass die problematische logistische Lage sich entspannt habe. Sony fürchtete offenbar, dass die Auslieferung von "The Last of Us Part 2" zu verschiedenen Zeitpunkten in unterschiedlichen Regionen der Welt zu Spoilern im Netz führen würde. Bereits jetzt kursieren aber verräterische Videos aus unbekannter Quelle. Der erfolgreiche Release von "Final Fantasy 7 Remastered", bei dem Publisher Square Enix mit ähnlichen Problemen konfrontiert war, könnte Sony nun ermutigt haben den Release voranzutreiben.