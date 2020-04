"The Last of Us Part 2": Release auf unbestimmte Zeit verschoben

Schlechte Nachrichten für Adventure-Fans: Sony verschiebt den Release von "The Last of Us Part 2" erneut, einen neuen Termin gibt es vorerst nicht. Anscheinend ist das Spiel aber weitgehend fertig. Auch das PS4-Exklusivspiel "Iron Man VR" kommt später.

Sony gab die Verschiebung von "The Last of Us Part 2" und "Iron Man VR" per Tweet bekannt. Ursache für die Verzögerung "auf unbestimmte Zeit" sei die globale Gesundheitskrise. Diese sorge für "logistische Probleme", die verhindern, PS4-Spielern "das Launch-Erlebnis zu bieten, das sie verdienen". Das "The Last of Us"-Entwicklerstudio Naughty Dog zeigt sich in einer Nachricht an die Fans selbst enttäuscht über die erneute Verschiebung.

"Der Release wäre nicht zufriedenstellend gelaufen"

Die gute Nachricht: Das Spiel ist fast fertig. Naughty Dog sei dabei, letzte Bugs zu beheben, die logistischen Umstände könne das Team allerdings nicht beeinflussen: "Der Release von 'The Last of Us Part 2' wäre nicht zufriedenstellend gelaufen. Wir wollen, dass alle Spieler etwa zeitgleich starten können. Wir müssen den Release in eine Zeit verschieben, in der die logistischen Herausforderungen gelöst werden können."

Vorerst kein neuer Release-Termin

Das Team arbeitet, wie die meisten Gaming-Unternehmen, derzeit von zuhause aus. Ein ungenannter Naughty-Dog-Mitarbeiter bestätigte gegenüber Kotaku, dass das Spiel weitgehend fertig sei und ausschließlich wirtschaftliche Probleme die Ursache der Verschiebung sind. Auch die Thematik – "The Last of Us" spielt in einer von einer Pandemie dezimierten Gesellschaft – hatte laut Kotaku-Reporter Jason Schreier keinen Einfluss auf die Entscheidung.

Probleme bei Marketingmaßnahmen und der weltweiten Auslieferung sind wohl verantwortlich dafür, dass "The Last of Us Part 2" und "Iron Man VR" nun vorerst nicht erscheinen werden. Das heiß erwartete Sequel zum postapokalyptischen Adventure sollte bereits im Februar erhältlich sein, wurde im letzten Herbst aber auf Ende Mai 2020 verschoben.