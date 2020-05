"The Last of Us Part 2": Sony zeigt limitierte PS4 Pro

Die jüngsten Leaks zu "The Last of Us Part 2" haben die Vorfreude der Fans nicht geschmälert. Im Gegenteil: Sie werden völlig aus dem Häuschen sein, wenn sie die streng limitierte PlayStation 4 Pro sehen, die Hersteller Sony nun offiziell vorgestellt hat.

Die limitierte PS4 Pro erscheint zusammen mit dem Spiel am 19. Juni 2020. Das spezielle Paket enthält die Konsole mit dem Design von Ellies Farn-Tattoo auf matter Oberfläche, natürlich einen Dualshock-Controller, das Spiel "The Last of Us Part 2" auf Disc sowie einen Code für digitale Inhalte wie ein dynamisches Design und Avatare. Bewundern kannst Du das gute Stück im PlayStation-Blog.

Besonders fein: Der Controller ist ebenso wie die Konsole im Tattoo-Design auch separat erhältlich. Das "The Last of Us Part 2"-Logo mitten auf dem Touchpad rundet das Sammlerstück optisch ab.

Was für die Ohren, was zum Speichern

Das war's aber noch nicht. Sony veröffentlicht zusätzlich ein kabelloses Headset als Limited Gold Edition in Schwarz mit roten Ohrmuscheln. Auch hier: Tattoo-Design und Logo des Spiels.

Und zu guter Letzt bringt Sony in Kooperation mit Technikhersteller Seagate eine zwei TB große Festplatte für die PS4 heraus. Die offiziell lizenzierte Festplatte mit eingraviertem Design von (na, wer weiß es? Richtig!) Ellies Farn-Tattoo ermöglicht ein externes Festplatten-Upgrade für PS4-Systeme mit Software-Version 4.50 oder höher.

Es wird brutal

"The Last of Us Part 2" setzt die Geschichte von Joel und Ellie fort – allerdings vielleicht nicht unbedingt so, wie es viele Fans erwarten. Wer nicht mehr sicher ist, was genau im ersten Teil passiert ist und wie er endete, kann sich mit unserem umfangreichen Übersichtsartikel auf Stand bringen.