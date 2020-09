"The Witcher 3": Next-Gen-Version kommt für PS5, Xbox Series X und PC

"The Witcher 3" wird als Next-Gen-Version für PS5, Xbox Series X und sogar PC erscheinen. Die neue Version soll neue Effekte wie Raytracing bieten und für Besitzer des Originals sogar kostenlos sein.

Das Rollenspiel-Epos "The Witcher 3" ist für viele Gamer eines der besten Spiele der aktuellen Konsolengeneration. Doch auch die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X sollen in den Genuss des Titels kommen. Wie der Publisher CD Project Red am Freitag ankündigte, befindet sich eine Next-Gen-Version des Titels bereits in Entwicklung.

Der Hexer kommt mit Raytracing

Die soll neben einer überarbeiteten Grafik inklusive Raytracing auch schnellere Ladezeiten bieten. Letzteres wird vor allem durch die in PS5 und Xbox Series X verbauten SSD-Festplatten ermöglicht. Die Next-Gen-Version von "The Witcher 3" soll zudem sämtliche DLCs enthalten, inklusive der beiden Mega-Erweiterungen "Blood and Wine" und "Hearts of Stone".

Next-Gen-Version wird kostenloses Upgrade

Neben den Käufern der neuen Konsolen dürfen sich übrigens auch PC-Spieler freuen. Auch für sie will der Publisher die umfassend aufgeborte Next-Gen-Version von "The Witcher 3" anbieten. Das Beste an der Ankündigung ist aber, dass die Next-Gen-Fassung für Besitzer der aktuellen Version des Spiels kostenlos sein soll. PC-Spieler bekommen das Update demnach via GoG oder Steam, während Besitzer der PS4- oder Xbox-One-Version auf die Version der jeweiligen Nachfolger-Konsole upgraden können.

Einen Release-Termin für die Next-Gen-Version von "The Witcher 3" nannte CD Project Red bislang nicht. Wir gehen allerdings nicht mehr von einem Release in diesem Jahr aus. Im November erscheint mit "Cyberpunk 2077" schließlich der neue Titel der Polen und der dürfte dann erst mal die gesamte Aufmerksamkeit für sich beanspruchen.