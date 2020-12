"The Wolf Among Us 2" kommt angeblich nächstes Jahr

Seit unglaublichen sechs Jahren warten Adventure-Fans auf die zweite Staffel der Märchen-Krimireihe "The Wolf Among Us". Einem Leak auf Reddit zufolge erscheint sie wirklich noch – und zwar 2021.

Wie es so ist mit Leaks: Offiziell bestätigt ist hier nichts, die Meldung könnte sich auch als Ente rausstellen. Aber wenn der unbekannte Leaker auf Reddit Recht hat, erscheint im Winter des nächsten Jahres die zweite Staffel von Telltales "The Wolf Among Us".

Alle fünf Episoden gleichzeitig

"The Wolf Among Us 2" soll zwei Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils spielen. Die zweite Staffel umfasst laut Leak wieder fünf Episoden, die zum Jahresende 2021 gleichzeitig veröffentlicht werden – die quälend lange Wartezeit auf neue Episoden bliebe uns dann erspart. Als Release-Plattformen sind PC, PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S genannt. Ein erstes Bild ist im Reddit-Post auch schon enthalten.

In Staffel zwei verschlägt es Bigby Wolf angeblich in eine kleine Stadt in Vermont, in der ein Fabelwesen verschwunden ist. Und: Diesmal sollen wir in manchen Abschnitten sogar Schneewittchen spielen können.

Super-Kurzzusammenfassung für alle, die nicht wissen, worum es in der Reihe "The Wolf Among Us" geht: Märchengestalten und Fabelwesen leben unerkannt in einer Enklave in Manhatten. Bigby Wolf (der böse Wolf aus dem Märchen) arbeitet als Sheriff und deckt in Staffel 1 eine finstere Verschwörung auf.

Ankündigung auf den Game Awards?

Ist der Leak zutreffend, wird "The Wolf Among Us 2" auf den Game Awards am 10. Dezember offiziell vorgestellt – in Deutschland ist es wegen der unterschiedlichen Zeitzonen dann schon der 11. Dezember. Ein etwa einminütiges Video soll es obendrauf geben. Alle Adventure-Fans sollten also die Daumen drücken!