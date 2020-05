Tight! In "Assassin's Creed Valhalla" gibt's Wikinger-Rap-Battles

Die nordische Tradition des "Flyting" taucht auch in "Assassin's Creed Valhalla" auf – zwei Kontrahenten beschimpfen sich mit Reimen und versuchen, Gegner und Zuhörer mit Wortwitz zu beeindrucken. Creative Director Ashraf Ismail erklärt, wie das im Spiel funktionieren soll.

Die Wikinger-Tradition des "Flyting" wurde auch von den Angelsachsen praktiziert und findet laut Ismail in "Assassin's Creed Valhalla" ebenfalls ihren Platz. Anstatt um eine brennende Mülltonne versammelten sich die Nordmänner zum "Flyting" gern um das wärmende Feuer einer Methalle. Den Streithähnen flogen statt Fäusten geflügelte Worte und allerlei Frechheiten um die Ohren, während das Publikum sie anfeuerte – wie bei heutigen Rap Battles.

So funktioniert ein Rap Battle in "Assassin's Creed Valhalla"

Im neuen Wikinger-Game könnten Reimwettkämpfe ähnlich aussehen wie im Adventure-Klassiker "The Secret of Monkey Island": Nachdem ein Gegner Held Eivor mit einem Spruch herausfordert, muss der Spieler eine Antwort auswählen. Dabei kommt es auch in "Asssassin's Creed Valhalla" auf den passenden Reim und den richtigen Rhythmus an. Für gewonnene Battles erhält Eivor Belohnungen – welche genau, ist noch unbekannt.

Freizeitbeschäftigung im eigenen Wikingerdorf?

Das raue Leben der Nordmänner soll in "Assassin's Creed Valhalla" generell authentisch erlebbar sein. Das eigene Wikingerdorf als Basis eignet sich hervorragend, um nach der Schlacht bei einem Horn Met am Feuer zu sitzen. Die Siedlung wächst mit der Zeit, und Verbündete schlagen ihre Heimstatt auf – vielleicht, nachdem Du sie im "Flyting" besiegt hast?