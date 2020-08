"Tony Hawk's Pro Skater 1+2": Gewinne diese streng limitierte Boombox!

Am 4. September machen Tony Hawk und seine Skater-Kollegen in "Tony Hawk's Pro Skater 1+2" endlich wieder Halfpipes und Straßen unsicher. Um den Release des Remakes zu feiern, starten wir ein Gewinnspiel mit einer streng limitierten "THPS Boombox" im Wert von mehreren Tausend Euro. Was Du dafür tun musst? Deinen eigenen Skateboard-Trick kreieren. Jetzt mitmachen!

Keine Sorge: Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, musst Du kein Profi-Skater sein. Du musst nicht einmal Skateboard fahren können. Vielmehr geht es darum, kreativ zu werden und mit cleveren Tricks die Illusion eines coolen Skateboard-Moves zu erschaffen.

Limitierte "THPS" Boombox im Wert von mehrerend Tausend Euro zu gewinnen

fullscreen Die exklusive "THPS Boombox" hat genügend Power, um einen Skateplatz zu beschallen. Bild: © Activision 2020

Zu gewinnen gibt es die aus Skateboards handgefertigte "THPS Boombox". Und handgefertigt bedeutet natürlich auch: streng limitiert. Weltweit gibt es nur wenige Exemplare davon – und eines könnte schon bald Dir gehören. Der Wert: mehrere Tauend Euro.

Es handelt sich um ein Bluetooth-5.0-Lautsprechersystem des französischen Audioexperten Focal. Die Box besteht aus zwei Breitbandlautsprechern mit einer Leistung von jeweils 200 Watt und einem Subwoofer mit einer Leistung von 50 Watt. Genug Power also, um den Skateplatz zu beschallen!

Das massive Lautsprechersystem wiegt insgesamt 30 Kilogramm und ist 60 Zentimeter breit, 53 Zentimeter hoch und 26 Zentimeter tief. Es verfügt über einen hochwertigen Lithium-Ionen-Akku, der für mehr als 1.000 Ladezyklen ausgelegt ist. Je nach Lautstärkeeinstellungen reicht der Akku für 8 bis 30 Stunden Musik.

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Erfinden Deines eigenen Skateboard-Tricks.

