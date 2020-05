"Tony Hawk's Pro Skater"-Remaster: Hier ist die Soundtrack-Playlist

An was erinnerst Du Dich zuerst, wenn es um die "Tony Hawk Pro Skater"-Kultspiele geht? Der Soundtrack mit Originalsongs war einzigartig und eines der auffälligsten Merkmale der ursprünglichen Games. Auch das Remaster will wieder mit authentischer Musik überzeugen. Welche genau das ist, wurde jetzt bekanntgegeben.

Original-Skateparks, Original-Skater und Original-Soundtrack: Das Remaster von "Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2" soll das Spielgefühl von damals auf aktuelle Konsolen und PCs transportieren. Dazu wurde auch ein Großteil der Songs übernommen, bis auf einige, bei denen es rechtliche Probleme gab. Dafür sind andere Lieder dazugekommen, die das "THPS"-Feeling abrunden sollen. Die komplette Playlist ist bereits bei Spotify verfügbar, wie nun auf Twitter verkündet wurde.

Alle bekannten Songs in einer Spotify-Playlist

Es könnten weitere Songs im fertigen Spiel enthalten sein. Einige Lieder sind immerhin nicht auf Spotify verfügbar, vielleicht entdecken wir in "Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2" also noch weitere Tracks. Die Playlist hörst Du hier:

Skate-Stars im besten Alter: Fahrer wurden neu gescannt

Das Remaster soll bis zu 4K-Auflösung bieten und die Skateboard-Simulation in neuem Glanz erstrahlen lassen. Deine Skater-Idole von damals wirst Du also im Detail erkennen – auch wenn die Jahre mitunter nicht gnädig zu ihnen waren: Alle bekannten Fahrer wurden neu gescannt und sind in "Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2" in ihrem aktuellen Alter abgebildet. Der Meister selbst ist 52 Jahre alt, Skateboard-Legende Rodney Mullen sogar bereits 53, und Elissa Steamer 44 – sie und viele weitere Stars sind im Spiel ebenfalls ergraut, aber trotzdem so agil wie damals.

Das "Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2"-Remaster erscheint am 4. September 2020 für PS4, Xbox One und PC. Der Funktionsumfang soll den Originalspielen gleichen, zudem lassen sich selbst erstellte Skateparks online mit Freunden teilen. Mikrotransaktionen soll es im Spiel höchstens für später folgende Inhalte geben.