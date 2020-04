Ein Trailer voller Infos: Deep Silver hat in einem actiongeladenen Video mehr Details zu "Saints Row: The Third Remastered" enthüllt. Und damit geballte Vorfreude auf das Game geweckt.

2011 kam mit "Saits Row: The Third" ein stark comic-lastiges Action-Adventure-Spiel auf PS3, Xbox 360 und PC. Später zog der Titel auf die Nintendo Switch um – im Mai kommt er endlich in neuer grafischer Pracht auf die aktuellen Konsolen. Hinter dem Revamp steckt Entwicklerstudio Sperasoft, als Publisher ist Deep Silver mit an Bord.

Besseres Licht, schärfere Details, mehr Action

"Saints Row: The Third Remastered" erscheint für PS4, Xbox One und PC – entsprechend hoch sind die Erwartungen der Spieler an die Grafik des Games. Sperasoft scheint aber ganze Arbeit geleistet zu haben: Der Trailer zeigt eine insgesamt ausgewogenere Grafik, bessere Lichtverhältnisse und mehr Details. Das kommt vor allem der Action zugute. Explosionen wie in einem Hollywood-Blockbuster und blutige Kampfszenen runden den Trailer ab. Durch den karikaturartigen Comic-Stil wirkt das Spiel aber nie übermäßig brutal.

Remaster-Version schließt alle DLCs mit ein

"Saints Row: The Third Remastered" wird kein Remake, das Story oder Spielwelt erweitert. Aber: Die grafische Überarbeitung des Titels wird alle 30 DLCs des Originals einschließen – und damit den gesamten Content für ein neues Publikum interessant machen. Dabei verliert der Titel nie seinen leichten Sims-Charme und wird so hoffentlich zu einem actionreichen und doch lustigen Spielerlebnis.