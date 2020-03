Trotz PC-Ports: Sony will PlayStation-Exklusivspielen treu bleiben

Exklusivspiele gehören für Sony zu den wichtigsten Standbeinen der PlayStation-Marke. Auch der PC-Release von "Horizon Zero Dawn", das bisher ausschließlich auf PS4 spielbar war, soll daran nichts ändern. Der Port des Open-World-Adventures aus dem Jahr 2017 wird wohl eine von wenigen Ausnahme bleiben.

Der neue Leiter der Sony Worldwide Studios und vorherige Chef des "Horizon Zero Dawn"-Entwicklers Guerilla Games, Hermen Hulst, äußert sich in einem Interview zu zukünftigen PlayStation-Exclusives: "Um einige Leute zu beruhigen: Einen First-Party-Titel auf PC zu veröffentlichen, heißt nicht unbedingt, dass jedes Spiel jetzt für PC erscheint." Man werde Games auch künftig nicht gleichzeitig für Konsole und PC herausbringen, wie es etwa Microsoft tut.

Mit "Horizon Zero Dawn" will Sony PC-Spielern zeigen, was sie verpassen

"In meinen Augen hat es im Fall von 'Horizon Zero Dawn' einfach gut gepasst. Wir haben aber zurzeit keine Pläne für weitere PC-Releases und wir sind unserer Hardware hundertprozentig treu", so Hulst weiter. Tatsächlich wolle man mit der Veröffentlichung des Spiels neue Fans gewinnen: "Ich finde, dass wir neuen Ideen gegenüber offen sein sollten, um mehr Menschen PlayStation vorzustellen und ihnen zu zeigen, was sie bisher verpasst haben."

Bisher wurden nur PS4-Spiele von Drittentwicklern portiert

"Horizon Zero Dawn" ist das erste PlayStation-Spiel eines Sony-Studios, das auch auf anderen Plattformen erscheint. Die von Sony entwickelte Baseball-Simulation "MLB The Show" könnte demnächst auch auf Xbox und Nintendo Switch verfügbar werden. Zuvor wurden "Beyond Two Souls", "Heavy Rain" und "Detroit Become Human" vom unabhängigen Entwickler Quantic Dream für PC veröffentlicht. Im Juni findet der PC-Release von "Death Stranding" statt. Kojima Productions ist ebenfalls ein unabhängiges Studio.