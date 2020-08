Die Gamescom ist die größte Spielemesse der Welt, in diesem Jahr wird sie ausschließlich digital stattfinden. Neuheiten aus der Gaming-Welt kannst Du mit TURN ON dennoch hautnah erleben: Wir streamen drei Tage lang live aus dem XPERION – der SATURN E-Arena in Köln und liefern Dir echtes Gamescom-Feeling!

Neueste Games und Technik zum Anfassen: Das XPERION ist der Ausblick auf die Zukunft der Elektronikmärkte und eine "Dauer-Gamescom" mitten in Köln: Auf 3.000 Quadratmetern Fläche stellt die Games-Branche ihre Neuheiten vor, die sich vor Ort direkt ausprobieren lassen – vom neuen Blockbuster-Spiel bis zum kompletten Streaming-Setup.

Live aus dem XPERION am Hansaring in Köln präsentieren Dir unsere TURN ON-Moderatoren Jens und Meru zusammen mit E-Sports-Legende Dennis Gehlen vom 28. bis 30. August ein aufregendes und abwechslungsreiches Gamescom-Wochenende.

Die Gamescom 2020 live mit TURN ON im XPERION erleben

Neben jeder Menge Infos zu Spielen und Gaming-Hardware sind im Livestream auch bekannte Influencer und E-Sportler zu Gast. Dich und die Besucher des XPERION in Köln erwarten an jedem der drei Tage witzige Challenges und tolle Gewinnspiele. Bist Du in der Nähe? Dann komm vorbei!

Unsere Livestreams zur Gamescom 2020 starten Freitag bis Sonntag um jeweils 14 Uhr und laufen bis etwa 22 Uhr. Eine Programmübersicht findest Du am jeweiligen Show-Tag hier, den Stream siehst Du auf dem Twitch-Kanal des XPERION.

Weitere Infos zur Location am Hansaring in Köln gibt es auf der offiziellen Webseite des XPERION.