Twitter-Account klärt die wichtigste Frage um Wasserfälle in Games

Immer wieder fragen sich Gamer, ob hinter Wasserfällen Geheimnisse auf sie warten. Ein Twitter-Account klärt die brennende Frage für zahlreiche Spiele und verrät, welche Schätze sich hinter den Fluten verbergen.

Prinzipiell erscheinen Wasserfälle verdächtig: Geht es hier vielleicht zu einem Boss, ist dahinter eine Schatzhöhle oder verbirgt sich dort ein Geheimnis? Der Twitter-Account @VGWaterfalls klärt auf. Er sucht zahlreiche Games nach Wasserfällen ab und zeigt, ob sich ein Gang in die Fluten lohnt. So findet er zum Beispiel bei "The Witcher 3: The Wild Hunt" ein verstecktes Master-Item und bei "Halo: Combat Evolved" einen magischen Totenkopf.

Account schafft Community, die sich hilft

Der Twitter-Account zeigt neben kleinen Video-Ausschnitten aber auch, wie hilfsbereit viele Gamer sind: Unter den Posts sammeln sich zahlreiche Kommentare, in denen Spieler erklären, in welchen Games Schätze hinter Wasserfällen lauern. Und dabei erklären viele auch gleich, wie man zu den begehrten Items findet.

Die Follower bitten den Account auch, spezielle Spiele und deren Wasserfälle nach Geheimnissen abzusuchen. Andere Gamer antworten häufig auf die Gesuche und teilen ihr Wissen.

Wasserfälle: Wichtige Verstecke

Der Twitter-Account hat eine kleine Marktlücke besetzt, wie es aussieht. In zahlreichen Games verstecken sich hinter Wasserfällen Items, die eine Quest weiterführen oder spezielle Triumphe freischalten. Gamer wissen das zu schätzen und überschütten @VGWaterfalls mit Lob. Hoffen wir, dass dort noch viele weitere Wasserfall-Geheimnisse gelüftet werden.