Ubisoft-Chef: PS5 & Xbox Series X fast komplett abwärtskompatibel

Ubisoft-Chef Yves Guillemot plauderte kürzlich auf der Finanzkonferenz des Konzerns auch über die Abwärtskompatibilität von PS5 und Xbox Series X. Seinen Infos zufolge könnten auf beiden Konsolen fast alle Spiele der vorherigen Generationen spielbar sein.

"Auf diesen Konsolen wird fast das komplette Spielerepertoire der vorherigen Konsolen laufen. Das wird etwas ganz Neues für die Industrie sein. Es wird den alten Generationen helfen, auch noch auf den großen Konsolen in den nächsten Jahren eine Rolle zu spielen", so der Ubisoft-Chef.

Wird die PS5 wirklich Spiele ältere PlayStation-Generationen unterstützen?

Wie GamingBolt anmerkt, wird aus Guillemots Formulierung leider nicht deutlich, was er mit "vorherige Konsolen" genau meint. Theoretisch könnte der verwendete Plural sich nämlich auch nur auf die PS4 und die Xbox One beziehen. Bei Microsoft wissen wir zumindest, dass schon einige der original Xbox-Titel auf der Xbox laufen, für die Xbox Series X wäre selbiges also nicht unwahrscheinlich.

Ob Sony bei der PS5 wirklich auch Spiele aus Konsolengenerationen vor der PlayStation 4 unterstützen wird, ist noch unklar. Allerdings soll die PS5 einige "einzigartige Features" bieten, die zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt sind. Vielleicht ist die komplette Abwärtskompatibilität zu allen bisherigen Generationen ja eins dieser Features.

Microsoft wird zunächst Xbox One & Xbox Series X parallel unterstützen

Der Übergang zur neuen Konsolengeneration wird zumindest bei Microsoft diesmal ohne einen harten Bruch vonstatten gehen. So verspricht der Hersteller, dass die Xbox One und Xbox Series X zunächst noch gleich stark unterstützt werden. Spiele, die nur auf der Xbox Series X laufen, soll es erst in ein bis zwei Jahren geben. Vorher sollen alle Spiele für beide Microsoft-Konsolen erscheinen.