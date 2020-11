Überraschung! "GreedFall" war ziemlich erfolgreich – und bekommt DLC

"GreedFall" füllte im vergangenen Jahr eine Lücke im Herzen vieler RPG-Fans: Das Spiel des französischen Entwicklers Spiders erinnerte an kultige BioWare-Klassiker. Die guten Verkaufszahlen waren offenbar Grund genug, sich an Arbeiten für eine Erweiterung zu setzen. Obendrein soll das Spiel auch für die Xbox Series X/S und PS5 erscheinen.

Bisher gab es keine Erweiterungen für "GreedFall", einer Ankündigung des Publishers Focus Home Interactive nach ändert sich das nun. Spiders will für das Rollenspiel weitere Inhalte veröffentlichen. Ob es sich dabei um eine oder mehrere Erweiterungen handelt, ist noch unklar. "GreedFall" soll außerdem auf die PS5 und Xbox Series X/S portiert werden – wie das Spiel von der Leistung der neuen Konsolen profitieren kann, muss sich noch zeigen.

Über eine Million Mal verkauft: "GreedFall" wurde zum Überraschungs-Hit

Die Pressemeldung gibt leider keinen Hinweis darauf, wann mit den neuen Inhalten für "GreedFall" zu rechnen ist. Das Hauptspiel bietet moderate 30 Stunden Spielzeit, die meisten Fans warten also schon ungeduldig. Über eine Million Exemplare von "GreedFall" wurden in weniger als einem Jahr verkauft, die Arbeit an Erweiterungen wird sich für Spiders also auch lohnen, wenn nicht alle Besitzer des Action-Rollenspiels sich die Zusatzinhalte kaufen.

Empfehlung des Autors: Play "GreedFall" will nicht einmalig sein – und ist gerade deshalb gut

Profitiert "GreedFall" vom "Dragon Age 4"-Hype?

"GreedFall" spielt in einer alternativen Realität, in der die Zeit des Kolonialismus im 17. Jahrhundert mit Fantasy-Elementen gemischt ist. Das Gameplay mit seiner Third-Person-Action und verschiedenen Dialogoptionen erinnert an BioWare-Klassiker wie "Dragon Age". Spiders hofft sicherlich auch bei den Erweiterungen darauf, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen: "Dragon Age 4" befindet sich nach langer Durststrecke in Entwicklung – die entsprechende Vorfreude der Fans reicht bestimmt noch für eine "GreedFall"-Erweiterung.