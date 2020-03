Überraschung! "Halo: Combat Evolved" ist jetzt bei Steam

"Halo: Combat Evolved" ist ein Meilenstein des Shooter-Genres und trug beim Release 2001 maßgeblich zum Erfolg der ersten Xbox-Konsole bei. Jetzt ist der Baller-Klassiker via Steam für den PC erhältlich – nicht zum ersten Mal. Aber besser als je zuvor.

"Halo" gab's eigentlich schon 2003 für den PC. Jetzt ist aber die brandneue Remastered-Version erscheinen, und zwar auf Steam, im Microsoft-Store und via Xbox Game Pass. Sie läuft mit geschmeidigen 60 FPS und unterstützt 4K-UHD. Auf Wunsch kannst Du jederzeit zwischen moderner Optik und der Original-Grafik von damals wechseln, die aus heutiger Sicht rührend krude und blockig wirkt.

Die "Master Chief Collection" kommt allmählich zusammen

Sehr, sehr langsam kommt damit die "Master Chief Collection" auf dem PC zusammen, also die umfassende "Halo"-Spielesammlung, die für die Xbox One bereits 2014 auf den Markt kam. Sie enthält neben dem ersten "Halo"-Teil mit dem mittlerweile ungebräuchlichen Zusatz "Combat Evolved" die gefeierten Fortsetzungen "Halo 2: Anniversary", "Halo 3", "Halo 3: ODST" und das Prequel "Halo: Reach", das auf dem PC bereits Ende 2019 rauskam. Außerdem soll auch "Halo 4" noch in diesem Jahr auf dem PC erscheinen, das nicht zur "Master Chief Collection" gehört und der Startschuss einer brandneuen Trilogie war.

Und "Infinite"?

Wer noch einmal die Glanzzeiten von "Halo" erleben oder einfach nur ein bisschen in Erinnerungen schwelgen möchte, sollte einen Blick auf das allererste "Halo" werfen, mit dem eine beispiellose Erfolgsgeschichte ihren Anfang nahm. Aber wie sieht's mit der Zukunft der Reihe aus?

"Halo Infinite" soll noch in diesem Jahr für die Xbox Series X erscheinen und die aktuelle Trilogie um den gesichtslosen Master Chief abschließen. Kollege Andreas freut sich drauf, ich hingegen bin skeptisch – die letzten beiden Ableger unter der Regie von 343 Studios enttäuschten mich mit einer mauen Story und zu wenigen Gameplay-Innovationen.