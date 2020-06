"Uncharted 5": Offenbar keine Sequel-Pläne bei Naughty Dog

Bis zum Release von "The Last of Us Part 2" sind es nur noch wenige Tage. Game Director Neil Druckmann äußerte sich nun dazu, welches Projekt als nächstes für die Entwickler bei Naughty Dog auf dem Plan steht. Ein neues "Uncharted" scheint dabei kein Thema zu sein.

"Wenn man am Ende eines Projekts steht und die kreativen Verpflichtungen immer weniger werden, kann ich nicht anders, als darüber nachzudenken, was als nächstes kommt", so Druckmann in einem ausführlichen Interview im Magazin GQ. "Die nächste Sache könnte ein 'Part 3' sein, oder die nächste Sache wird irgendeine neue IP." Eine neue IP (Intellectual Property) stünde für eine völlig neue Marke, was ein Sequel ausschließt. "Uncharted 5" scheint bei Naughty Dog also zurzeit nicht auf dem Plan zu stehen.

Wird "The Last of Us" zur Trilogie?

Druckmann spricht in dem persönlichen Interview zwar nur für sich, allerdings ist er bei Naughty Dog mittlerweile zum Vize-Präsidenten aufgestiegen. Außerdem war er Game Director bei "Uncharted 4: A Thieves End". Er wüsste also Bescheid, sollte über ein neues "Uncharted" nachgedacht werden. Eine Fortsetzung von "The Last of Us Part 2" wurde bisher ebenfalls nicht angekündigt. Sollte das Spiel ein Erfolg werden, ist eine Trilogie nach Druckmanns Aussage also nicht unwahrscheinlich.

Druckmann arbeitet an HBO-Serie zum Spiel

Der Spiel-Designer und Autor äußert sich in dem Interview auch zum Stand der HBO-Serie zu "The Last of Us", die derzeit in Zusammenarbeit mit dem Schöpfer des Dramas "Chernobyl", Craig Mazin, entsteht. Druckmann freut sich, dass die Show "es erlaubt, uns noch stärker auf die Charaktere und das Drama zu fokussieren. So können wir euch auch andere Aspekte der Figuren näher bringen."